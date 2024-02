Més neu i pluges augmenten les reserves als pantans de Lleida

Les nevades que han acumulat fins a 30 cm al Pirineu i pluges al llarg del cap de setmana han augmentat les reserves als pantans de Lleida. Oliana i Rialb, al Segre, voregen els 160 hm³. El primer en té 7 més i el segon n’ha guanyat 75 respecte a l’any passat per aquestes mateixes dates, segons dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). La conca està quasi al 33% de la capacitat i ja estan garantits dos regs al Canal d’Urgell. Per la seua banda, els pantans de la Ribagorçana acumulen 403 hm³, dada que suposa també un augment. Aquesta conca està a quasi el 37% de la seua capacitat total. Santa Anna ha guanyat gairebé 14 hm³ respecte al 12 de febrer del 2023. La conca de la Pallaresa està al 85% i embassaments com Camarasa voregen el 90%. D’altra banda, JARC, UP i FCAC van aconseguir el compromís d’Acció Climàtica en la Taula Agrària de divendres de revisar les restriccions del 50% per a la ramaderia i del 80% per a l’agricultura en les mesures contra la sequera a les conques internes (que afecten el Solsonès), així com més ajuts per a pèrdues. El catedràtic emèrit d’Ecologia de la UB Narcís Prat va afirmar, en declaracions a TV3, que hi havia estudis i mesures per pal·liar sequeres com l’actual a les conques internes que no es van arribar a adoptar per la situació financera de l’ACA entre els anys 2009 i 2017. D’altra banda, el vent va arribar a 87 quilòmetres per hora a Alguaire.

Tràmit ambiental per modernitzar 2.000 hectàrees més de Pinyana La Societat Mercantil Estatal d’Infraestructures Agràries, Seiasa, ha tret a informació pública durant un mes l’estudi d’impacte ambiental per modernitzar 2.000 hectàrees més del canal de Pinyana als municipis de Corbins, Benavent, Torre-Serona, Vilanova de Segrià, Lleida i la Portella. Aquest projecte contempla la construcció d’una canonada de gravetat paral·lela al canal principal a l’altura de la Mata de Pinyana, a Alguaire, que suposarà una inversió de 30 milions d’euros. La Generalitat preveu sufragar el 30% del cost.