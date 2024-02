El PP recolza una moció del PSOE a Mequinensa en defensa del català

La nova residència per a la tercera edat ja està gairebé a punt. - A.M..

El ple de Mequinensa va aprovar divendres, amb el suport del Tu Aragó i el PP, una moció socialista en defensa de les llengües minoritàries d’Aragó: el català i l’aragonès. Els populars d’aquesta població es van desvincular així de les declaracions del president de l’Executiu aragonès, José Azcón, que va assegurar que a la Franja “no es parla català”. El PP i Vox, socis al Govern autonòmic, han anunciat la seua intenció de reformar la legislació per retirar al català el reconeixement com a llengua pròpia d’Aragó.

La moció socialista defensa el català i l’aragonès i rebutja mesures que puguin perjudicar la seua protecció, promoció i, en especial, el seu ensenyament. El PSOE governa amb majoria absoluta al consistori de Mequinensa amb vuit regidors, Tu Aragó té dos edils i PP un, José María Algueró.Mequinensa compta amb una llarga tradició en defensa del català com a llengua pròpia. De fet, l’ajuntament està preparant un acte reivindicatiu el dia 24, coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna. Celebrarà el 40 aniversari de la declaració de Mequinensa, l’1 de febrer de 1984, que va propiciar l’ensenyament i defensa del català a la Franja.

L’anunci del Govern d’Aragó contra el català ja ha generat reaccions. Diverses entitats de defensa de les llengües minoritàries que es parlen en aquesta comunitat han començat a recollir firmes a través de portals a internet com Change.org per exigir que es mantingui la seua protecció legal. L’assemblea de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca ha recuperat la plataforma per defensar el català a la Franja com a llengua pròpia, que es va crear el 2013 quan PP i PAR, llavors agovern aragonès, van aprovar la supressió de tota referència a la llengua catalana per substituir-la per l’anomenada “llengua aragonesa pròpia de l’Aragó oriental”, més coneguda per l’acrònim Lapao.

Al ple també es va aprovar per unanimitat una altra moció socialista de rebuig de qualsevol transvasament de l’Ebre, després de les propostes de la Generalitat per derivar aigua des del Garrigues Sud a regs del Priorat, a Tarragona. Això va desencadenar l’oposició radical del govern aragonès, dels partits d’aquesta comunitat i dels ecologistes tant aragonesos com catalans. Finalment, el mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, va descartar qualsevol desviació de cabal de l’Ebre a Tarragona per buscar altres solucions. A més, es va ratificar una moció del PP per demanar que s’augmenti la periodicitat de les visites al Castell, propietat d’Endesa, ja que ara només es programa una vegada a la setmana, els dimarts, cosa que limita la seua promoció.

Exigeix compromís a la comarca per posar en marxa la residència

El ple també va ratificar una moció del PSOE que insta la comarca del Baix Cinca, governada pel PP i Entre Tots Baix Cinca, a comprometre una partida en els seus pressupostos d’aquest any (que encara no ha aprovat) per dotar d’equipaments la residència per a la tercera edat, gairebé acabada. Exigeix al govern aragonès que agilitzi els tràmits per a la seua obertura i ampliï l’oferta d’FP per formar persones relacionades amb l’atenció a persones dependents. La moció va tirar endavant amb els vots del PSOE i Tu Aragó i l’abstenció del PP. Els socialistes van subratllar l’impacte social que tindrà aquest servei, amb 78 places de residents, 39 de centre de dia i que preveu crear més de 50 llocs de treball directes. L’alcalde, Antonio Sanjuán, va reclamar que es garanteixi la col·laboració pressupostària. Algueró, del PP, va incidir que la comarca ja ha posat en marxa tallers de formació en els quals els que els alumnes tindran un certificat de professionalitat.