Mollerussa, Almacelles, Agramunt i Cervera paguen en trenta dies o més

Els ajuntaments han millorat molt el termini de pagament a proveïdors després de les successives lleis contra la morositat, però encara n’hi ha alguns que abonen les factures més enllà dels 30 dies que marca la normativa. Amb dades de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) a tancament del 2022 sobre els municipis de Lleida de més de 5.000 habitants, 4 dels 16 ajuntaments van tenir un termini mitjà de pagament de més d’un mes. Van ser Agramunt (42 dies), Almacelles (52 dies), Cervera (56) i Mollerussa (129). En canvi, se situen per sota d’aquest termini màxim Alcarràs (20 dies), Alpicat (14), Balaguer (29), Bellpuig (16), les Borges Blanques (18), Guissona (12), Lleida (15), la Seu d’Urgell (12), Solsona (13), Tàrrega (10), Tremp (7) i Vielha (2).

En els últims mesos, els períodes mitjans de pagament han millorat, segons els ajuntaments, i, per exemple Agramunt va tancar el quart trimestre del 2023 amb un termini de 30 dies justos, mentre que Mollerussa el va situar en 92 dies. Mentrestant, a les Borges, el consistori no preveu canvis significatius quant al període de pagament (18) i a Tremp ha baixat fins als 3,5 dies de mitjana. L’alcaldessa, Sílvia Romero, va precisar que el quart trimestre del 2023 hi havia 10 factures pendents per valor de 156 euros en conjunt.En el cas de Solsona, el termini va pujar de 13 a 19,8 dies. La normativa estableix un termini màxim de pagament de 30 dies a partir de l’acceptació de la factura, que pot al seu torn oficialitzar-se en un màxim de 30 dies des de la recepció de l’objecte de compra o servei. Segons fonts del sector, els contractistes poden reclamar compensacions pel retard en forma d’interessos i d’un import fix per factura.

Dotze dels 16, sense pagaments pendents, segons Hisenda

Dotze dels setze ajuntaments de municipis de Lleida amb més de 5.000 veïns no tenien cap import pendent de pagament, amb dades de setembre del 2023, segons assenyala el ministeri d’Hisenda. Són Agramunt, Alcarràs, Almacelles, Alpicat, Balaguer, Bellpuig, les Borges Blanques, Guissona, la Seu d’Urgell, Solsona, Tremp i Vielha. En canvi, l’ajuntament de Lleida, segons l’Airef (entitat de control fiscal creada pel Govern central el 2013), devia 9 milions d’euros en factures.L’ajuntament de Mollerussa tenia pendent de pagament un milió, el mateix que Tàrrega i que Cervera.