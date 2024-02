Rescaten peixos dels llacs de Basturs, afectats per la sequera

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Personal de l’empresa pública Forestal Catalana ha rescatat 500 peixos d’una espècie protegida als llacs de Basturs, greument afectats per la sequera. Eren exemplars de madrilleta roja, que van ser capturats i traslladats des del Pallars Jussà fins al Centre Ictiològic del Delta de l’Ebre per garantir-ne la supervivència.

Així ho va explicar el departament d’Acció Climàtica, a través d’una publicació a les xarxes socials. La sequera està fent descendir el nivell de les aigües dels llacs naturals de Basturs, ja que l’escassetat de pluges afecta directament la veta d’aigua subterrània que els alimenta (com va avançar SEGRE el passat 9 de gener). Les nevades de la setmanapassada van millorar les reserves de neu en el conjunt del Pirineu, però encara segueixen molt per sota de les acumulades l’any passat per les mateixes dates i de la mitjana d’anys anteriors, segons les últimes dades que va fer públiques ahir la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).