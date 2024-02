Els terrenys de Vallfosca, un 85% més barats després de 6 subhastes sense èxit en 6 anys

El preu dels terrenys que havien d’acollir el resort turístic de Vallfosca, al municipi de la Torre de Capdella, ha caigut un 85% després de sis subhastes sense èxit des de l’any 2018. Són 107.453 metres quadrats a prop del poble d’Espui el preu de sortida dels quals va arribar a superar els 2,3 milions i que ara es venen per 352.500 euros. Així consta als documents de la nova licitació, la setena en sis anys, que han obert els liquidadors de la immobiliària Martinsa Fadesa.

La fallida d’aquest gegant immobiliari, la més gran en la història d’Espanya, va deixar inacabades el 2008 les obres de l’estació d’esquí prevista a la muntanya de Filià, així com una primera promoció d’habitatges i un camp de golf a prop d’Espui. L’ambiciós projecte, batejat com Vallfosca Mountain Resort, preveia construir al costat del poble un complex turístic amb hotels i prop de 900 habitatges destinats a segones residències. Deu anys després, els liquidadors de Martinsa Fadesa van obrir la primera subhasta per vendre aquest sòl urbanitzable i la licitació va quedar deserta.La venda del sòl es va veure dificultada per una valoració considerada excessiva per a l’època i per les normes urbanístiques de la Torre de Capdella. L’ajuntament va advertir que el complex residencial i hoteler només es podia construir de forma paral·lela a l’estació d’esquí de Filià. A aquesta complicació s’hi va sumar una altra el 2020, quan la Generalitat va qualificar com a “no sostenibles” diferents plans urbanístics sense desenvolupar al Pirineu, entre els quals els dos al costat d’Espui. Va tornar a declarar sòl rústic el sector SAU E-2, que havia d’acollir més de 300 habitatges, mentre que va reduir dràsticament l’edificabilitat al SAU E-1. Ara aquest últim només permet una petita fracció dels més de 500 habitatges inicialment previstos, així com alguns hotels. Tot plegat va donar com a resultat diferents subhastes desertes al llarg dels anys. La que ara està en curs inclou únicament els terrenys del SAU-E1, els únics que continuen sent edificables. El consistori, per la seua part, va tenir notícies de forma extraoficial temps enrere que el camp de golf s’havia adjudicat a una entitat bancària. Aquest lot no ha format part de les últimes subhastes. Tanmateix, ningú no ha inscrit encara el sòl al seu nom ni hi ha portat a terme cap acció.