Arresten dos homes i una dona per cinc robatoris en empreses de Fraga

La Guàrdia Civil ha arrestat dos homes i una dona com a presumptes autors de cinc robatoris comesos entre els mesos d’octubre i novembre en empreses de Fraga. Se’ls atribueix el robatori de més de 20.000 euros en gasoil, coure, motors, eines de treball i peces de bronze i llautó. Així mateix, també haurien sostret la recaptació de les màquines recreatives d’un restaurant.

La investigació va poder determinar que els suposats autors havien accedit tallant la tanca de forma similar a dos empreses, situades a menys de dos quilòmetres de distància, i van sostreure gasoil de camions en ambdós llocs, a banda de coincidir en la mateixa data. Per localitzar i identificar els integrants del grup criminal, va caldre la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana de Lleida i la Policia Local de Fraga i Alcarràs. Els arrestats tenen edats compreses entre els 36 i els 62 anys i són veïns de Lleida i Huelva. Durant la detenció, que es va produir dilluns passat, els agents també els van intervenir una arma blanca prohibida i cinc grams de cocaïna, així com part del material sostret. Després de comparèixer davant del jutge de guàrdia com a presumptes autors de cinc delictes de robatori amb força i un altre de pertinença a grup criminal, van quedar en llibertat amb l’obligació de personar-se davant del jutge quan siguin requerits.