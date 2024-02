Tretze quilòmetres més de pistes arran de l'última nevada

Les estacions d’esquí alpí del Pirineu de Lleida han obert fins a 13 quilòmetres més de pistes arran de les nevades del cap de setmana passat. Més de la meitat corresponen a Baqueira, que ha sumat 7 quilòmetres respecte al dijous de la setmana passada, mentre que Boí Taüll i Port Ainé han incorporat 3 quilòmetres cada una.

Les nevades, que van deixar fins a 30 centímetres a les pistes de l’Alta Ribagorça i 20 a les de la Val d’Aran, han servit per millorar els gurixos i la qualitat de la neu. D’aquesta manera, les estacions encaren la recta final de la temporada, que acabarà després de Setmana Santa, amb més d’un metre de neu en el cas de Baqueira.

Per avui i demà s’esperen noves nevades, especialment a la Val d’Aran i el Pallars Sobirà, encara que no està previst que deixin gruixos importants. De fet, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) podrien caure més de 2 centímetres de neu. La cota de neu es podria situar avui entorn dels 1.800 metres, mentre que demà s’espera que baixi fins als 1.200 metres.Quant a les activitats que les estacions preparen per a aquest cap de setmana, Espot acollirà demà una degustació de caragols i una sessió d’après-ski amb música a càrrec de DJ Berni. Així mateix, Baqueira es prepara per a la competició popular Baqueira Race by Movistar, que tindrà lloc el proper dia 24 de febrer. Aquesta és una competició en què poden participar tots aquells que tinguin més de 6 anys, encara que els més petits hauran d’anar acompanyats. L’esdeveniment arrancarà a les 10.00 hores i està previst que acabi al voltant de les 15.00. L’entrega de premis i la festa al Baqueira Bar 1500 se celebraran l’endemà. Les inscripcions ja estan obertes i tots els que hi participin optaran al sorteig de material d’esquí. El preu de la competició és de 15 euros, que ascendeix a 25 si es vol adquirir també l’assegurança.En el cas de l’esquí nòrdic, només Tuixent-la Vansa i Lles tenen oberts les pistes de fons, amb 1,5 i 1 quilòmetre, respectivament. D’altra banda, aquestes dos estacions i Virós Vallferrera també compten amb els circuits de raquetes.