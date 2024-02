Detingut a Fonolleres amb marihuana en un cotxe de luxe

Els Mossos d’Esquadra van arrestar la matinada de dimecres a dijous un home acusat d’un delicte contra la salut pública després de decomissar-li una partida de marihuana a Fonolleres, al municipi de Granyanella. Els agents van trobar la droga amagada en un vehicle llogat d’alta gamma que estava aparcat a l’estació de servei de l’autovia A-2 al seu pas per aquest nucli de la Segarra. Fonts policials van confirmar a aquest diari que van confiscar una gran quantitat de marihuana, encara que no van concretar la quantitat justa. La investigació continua en curs i no es descarta que hi pugui haver més detinguts relacionats.

Entre els mesos de gener i setembre de l’any passat, els cossos i forces de seguretat van tenir coneixement de 108 delictes de tràfic de drogues a les comarques lleidatanes, segons el balanç de criminalitat del ministeri d’Interior. Les operacions contra el cultiu i tràfic de marihuana es van saldar amb la confiscació de més de 42.000 plantes d’aquesta droga, duplicant les del conjunt del 2022, quan es van decomissar un total de 23.285 plantes, i van assolir una xifra propera a la del 2021, que se’n van localitzar unes 50.000.

A finals de l’any passat, els Mossos van dur a terme una macrooperació policial contra el tràfic de marihuana que es va desenvolupar en els municipis de Castellserà i Bellmunt d’Urgell. Es va saldar amb quatre escorcolls, la confiscació de 1.500 plantes de maria i vuit persones detingudes. El jutjat d’instrucció de Balaguer va decretar l’ingrés a la presó provisional comunicada i sense fiança de dos d’ells, acusats de dos delictes contra la salut pública, defraudació del fluid elèctric i pertinença a grup criminal.

A finals d’octubre, la Policia catalana també va arrestar un home en un domicili del carrer Governador Montcada de la capital del Segrià acusat de pertànyer a una xarxa dedicada al tràfic de cocaïna i marihuana. La batuda es va saldar amb un total de deu detinguts, la majoria d’ells a Valls, encara que també hi va haver un arrest a Reus. S’ha de destacar també la detenció que es va produir la setmana passada d’un home de 43 anys acusat de vendre droga al seu bar d’Alcarràs.