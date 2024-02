Els pisos que la Generalitat va comprar a la Sareb a la Pobla tindran inquilins en 3 mesos

Els pisos que la Generalitat ha comprat a la Pobla de Segur a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) començaran a tenir inquilins d’aquí a tres mesos, a partir del maig. Així ho va avançar ahir la consellera de Territori, Ester Capella, que va visitar els 48 habitatges que el Govern ha adquirit per 3,4 milions d’euros. Abans de llogar-los, està previst dur a terme obres i reparacions per valor de 300.000 euros per condicionar-los. En principi només se’n llogaran 36, perquè els dotze restants ja estan habitats i es mantindran les mateixes condicions als arrendataris.

L’alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró (ERC), va expressar satisfacció per la compra d’aquests immobles per part de la Generalitat i va apuntar que permetrà que famílies i joves que fins ara no trobaven habitatges de lloguer puguin establir-se al municipi. “El preu serà molt assequible”, va avançar. “Aquest és un dels dies bons de ser alcalde”, va concloure. Per la seua part, la consellera va explicar que serà necessari fer obres als baixos d’aquests immobles, que han patit deteriorament per l’entrada d’aigua a l’interior. Va insistir que el parc d’habitatges de la Sareb hauria de cedir-se de forma gratuïta a les administracions que “tenen vocació i voluntat” de llogar-los a preus assequibles, com té intenció de fer la Generalitat. Capella va reiterar aquesta petició al ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana.

La Generalitat va anunciar l’estiu passat la compra d’aquests pisos a la Pobla de Segur per dedicar-los a lloguer assequible. Per a l’adquisició es va utilitzar en part una partida pressupostària que, inicialment, estava destinada a subvencions per a innivació artificial i modernització de les estacions d’esquí privades. En lloc d’això, el Govern va destinar els 1,2 milions d’aquestes ajudes a alleujar la falta de vivenda a preus assequibles al Pirineu. Llavors va anunciar tant la compra dels pisos de la Pobla de Segur com la seua intenció d’adquirir a través de l’Incasòl un bloc de pisos inacabat a Sort, un edifici amb 32 habitatges propietat d’un particular. En aquest cas, la compra encara no s’ha tancat i el procés continua en curs, segons van apuntar fonts municipals.

Aquestes i altres compres d’immobles a la resta de Catalunya formen part del programa de la Generalitat per augmentar el parc d’habitatge social en el conjunt del territori català adquirint-lo a grans propietaris.

La via ciclista entre Sort i Rialp haurà d’estar a punt per a l’estiu

La via per a ciclistes i vianants entre Sort i Rialp que la Generalitat construeix paral·lela al corredor de la carretera C-13 haurà d’estar a punt per al pròxim estiu. Així ho va anunciar el departament de Territori, que va indicar que els treballs duraran uns cinc mesos i tenen un pressupost de 3,8 milions d’euros.Aquesta nova via serà una pista pavimentada amb aglomerat asfàltic d’uns tres quilòmetres de longitud i 2,5 metres d’ample. El seu traçat transcorrerà entre la carretera i el marge dret de la Noguera Pallaresa. Començarà al nord de Sort, a prop de la rotonda que uneix la C-13 i la carretera de Llessui, i finalitzarà a la zona esportiva. Val a recordar que la Generalitat va anunciar dijous passat que completarà la pròxima primavera la ruta cicloturista dels llacs entre Lleida i la Pobla de Segur, amb 80,3 quilòmetres habilitats per a bicicletes i 26,9 que es podran recórrer amb tren.