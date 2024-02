Activitat extraescolar per millorar l'educació rural

Un total de 74 docents de tot Catalunya van assistir ahir a la presentació al castell de Verdú d’una publicació dedicada a millorar l’educació a les escoles rurals fora de les aules.

És una iniciativa d’Aliança Educació 360, una xarxa de 370 entitats entre ajuntaments, consells, diputacions i centres educatius que treballa per garantir les oportunitats educatives més enllà de l’horari lectiu. La coordinadora d’Aliança Educació 360, Marta Domènech, va explicar que aquesta publicació forma part d’un procés per treballar l’educació referent a extraescolars, colònies d’estiu i tallers que els estudiants duen a terme a les zones rurals més enllà de les classes. En el projecte, hi han treballat un any i mig, i hi ha participat l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, el secretariat d’escoles rurals i el servei educatiu de l’Urgell. A l’acte va assistir l’alcaldessa de Verdú, Georgina Procter i el president de la Diputació, Joan Talarn, que va afirmar que a Lleida “sabem què significa integrar l’experiència d’aprendre a temps complet en el dia a dia”. “Els nens i nenes dels nostres pobles mantenen un vincle especial amb el seu entorn”, va afegir.