En marxa un servei que preveu recollir unes 40 tones de fitosanitaris caducats o descatalogats d'explotacions agràries

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un nou servei de recollida selectiva recorrerà 33 cooperatives del país entre els mesos de febrer i abril per recollir i gestionar productes sanitaris obsolets, és a dir, que estan caducats o descatalogats. La iniciativa, que ja va tenir una prova pilot el 2021, vol facilitar als agricultors que puguin donar sortida a aquests productes, ja que amb el canvi de la normativa estatal la tinença d'aquests pot comportar sancions administratives a partir de 3.000 euros. El segon objectiu és que aquests fitosanitaris siguin tractats correctament i no acabin en contenidors equivocats. El Departament d'Acció Climàtica i l'Agència Catalana de Residus preveuen recollir unes 40 tones de productes. També assumeixen el cost del servei, uns 140.000 euros.

El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, i la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, conjuntament amb el responsable de subministraments de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Josep Lluís Escuer, han presentat a Lleida el nou servei de recollida i gestió de productes fitosanitaris obsolets.

El nou servei és la continuació d'una prova pilot que es va fer el 2021 a 10 cooperatives catalanes. Es preveien recollir 4 tones de fitosanitaris i se'n van acabar arreplegant 17 amb un import de més de 20.000 euros. "L'èxit" de la iniciativa ha portat el Govern a estendre la prova a tot Catalunya perquè les explotacions agràries puguin adaptar-se a la normativa i "per estar al costat del sector amb totes les noves imposicions que tenim", ha explicat Guillaumes.

Des del 5 de febrer i fins al mes d'abril, un camió de recollida selectiva passarà per 33 cooperatives del país, 15 de les quals a la demarcació de Lleida, per recollir productes fitosanitaris caducats o descatalogats. Es preveu recollir 40 tones de productes, que sumades a les 17 que es van retirar fa tres anys, suposaran un total de 57 tones de fitosanitaris recollits. Guillaumnes ha indicat que amb aquests dos servei s'hauria "de donar aquest tema bastant per exhaurit", i ha remarcat que la recollida s'adreça només a agricultors, i no a empreses i cooperatives que ja s'encarreguen de la gestió d'aquests residus.

De la seva banda, Peraire ha destacat que el servei contribueix a que aquests productes que no es poden utilitzar "no vagin a un lloc no controlat" i es puguin "gestionar de manera correcta". En la mateixa línia s'ha expressat el responsable de subministraments de la FCAC que ha valorat que la iniciativa, a banda de "donar solució a un problema" del sector, evita que "es faci un mal ús d'aquests productes