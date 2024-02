Agr'auto posa a la venda 115 vehicles d'ocasió

Agramunt celebra aquest cap de setmana la vint-i-dosena edició de la fira Agr’auto, amb un aparador format per 115 vehicles d’ocasió, un 10% més que el 2023, i una àmplia varietat de preus i models, entre els quals hi ha més d’una desena d’híbrids. També hi ha una exposició de mitja desena d’autocaravanes de lloguer, una varietat de turisme a l’alça, i s’exhibeix un Peugeot Talbot del 1989 amb el qual un jove de la localitat ha completat recentment l’Uniraid 2024. El certamen, en què participen sis concessionaris i tallers locals, ocupa els dos pavellons. Es complementa amb un circuit de vehicles de radiocontrol per a nens i nenes que va funcionar ahir i una conferència sobre vehicles de gas i hidrogen, que s’emmarca en aposta del consistori de la localitat per la mobilitat sostenible. El recinte va rebre visitants des de primera hora de la jornada i al migdia ja s’havien tancat vendes. La inauguració va anar a càrrec del president de la Diputació, Joan Talarn. Va destacar que “Agr’auto és una de les 13 mostres vinculades a l’automoció a les 197 fires de 115 municipis de Lleida”. L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va afirmar que “Agr’auto és un bon aparador del potent teixit empresarial local”.