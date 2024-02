Multen un banc per executar una hipoteca que no era seua

El Jutjat de Primera Instància 8 de Lleida ha multat amb 3.000 euros CaixaBank per “mala fe processal” per la seua actuació en un procediment d’execució hipotecària contra una parella de la qual l’entitat no era la titular del préstec hipotecari que va executar. Es tracta d’un procediment que es va iniciar el 2014 i després de nou anys s’ha declarat nul. “Durant aquest temps la família ha perdut el domicili, ha hagut de pagar un lloguer per poder quedar-se a casa seua i, quan l’entitat ha volgut, ha donat per finalitzat el lloguer, instant el desnonament per llançar-los”, explica Maria Gil, advocada dels afectats. La lletrada assegura que “els meus clients han estat patint una injustícia i ha estat una lluita eterna per demostrar que tenien la raó”. El banc ja ha pagat la sanció de 3.000 euros.

El cas es remunta a l’any 2014 quan l’entitat afirmava que havia adquirit de Bankpime la hipoteca d’una parella del Segrià. Els afectats van presentar des de l’inici del procediment diversos escrits i recursos al·legant la falta de legitimació activa del banc per no acreditar la titularitat del préstec hipotecari. Malgrat la falta d’acreditació de la titularitat del préstec hipotecari per part de l’entitat, el procediment va arribar fins al final amb la subhasta de l’habitatge i adjudicació per CaixaBank i posterior procediment de desnonament per una filial d’aquest contra els afectats amb totes les conseqüències que això ha comportat. “L’entitat no pagava ni la comunitat ni l’IBI malgrat que va presumir ser la propietària després de la corresponent subhasta”, comenta la lletrada. No va ser fins al juliol de l’any passat quan el banc va presentar escrit interessant la declaració de nul·litat de tot l’actuat al no poder inscriure’s la propietat al seu nom, perquè el crèdit hipotecari no formava part dels actius que va adquirir de Bankpime. El jutjat ha estudiat el cas i ha donat la raó als afectats. Afirma que l’entitat no va admetre el seu error i diu que “malgrat els reiterats recursos de la part executada perquè el banc acredités la seua legitimació activa, aquesta mai no va ser rigorosa sobre això. I sorprèn que sabent el maig del 2022 que definitivament mai no va ser la titular de la finca, tardés més d’un any a comunicar-ho i no ho va fer fins al juliol del 2023”. Afegeix que l’actuació es pot qualificar de “negligent”.