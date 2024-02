Arresten dos joves del Segrià per dos robatoris a Fraga

Dos joves del Segrià de 18 i 23 anys van ser detinguts la setmana passada per la Guàrdia Civil a Fraga com presumptes autors dels robatoris a l’interior del bar de l’estació d’autobusos i a les oficines de la U.D. Fraga al camp de futbol de l’Estacada.

Els dos individus van ser arrestats la matinada del dia 19 quan la Guàrdia Civil i la Policia Local, després de ser alertades per un ciutadà, els van sorprendre in fraganti quan intentaven sostreure la recaptació de tres màquines recreatives de l’interior del bar de l’estació d’autobusos. Portaven dos potes de cabra.Posteriorment, agents de l’equip territorial de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Fraga també els van imputar un altre delicte de robatori amb força per l’assalt el passat 14 de febrer a l’interior de les oficines de la UD Fraga, al camp de futbol de l’Estacada, a l’existir coincidència tant en el modus operandi com dels indicis deixats al lloc. Els arrestats van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.