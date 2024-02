Cau una xarxa acusada de robar coure en empreses de Bellvís i Juneda

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous a Esparreguerra cinc homes acusat de robar cable de coure en una empresa de Bellvís i una altra de Juneda. Es tracta d’homes de 20 a 28 anys originaris de Romania que residien a l’àrea metropolitana de Madrid i que, segons els investigadors, es desplacen per tot Espanya per sostreure coure per vendre’l posteriorment. Els arrestats van quedar dissabte en llibertat amb càrrecs.

El primer robatori es va produir el 16 de desembre a Bellvís, on l’empresa afectada va haver de parar l’activitat productiva arran de les abundants destrosses que va patir i que van valorar en més de 400.000 euros. Van tallar el subministrament elèctric, van rebentar les canalitzacions per on passava el cablatge i el van arrancar utilitzant una excavadora que hi havia al mateix recinte; després van trossejar i van pelar el cable en un solar proper per poder vendre’l. Els investigadors van trobar un rebut d’una gasolinera de Saragossa al solar, la qual cosa va permetre identificar els sospitosos. El segon robatori es va produir dimecres passat a la matinada a Juneda, on presumptament van utilitzar un mètode similar per emportar-se cable, trossejar-lo i pelar-lo. L’endemà, una patrulla de la Policia Local de Esparreguera va localitzar els sospitosos. Investigadors de Ponent van acudir al lloc i van comprovar que havien venut el cable robat i acabaven d’ingressar els diners en una entitat bancària del municipi. Concretament, havien venut més de cinc-cents quilos de cable de coure net en una deixalleria d’Esparreguera. La investigació continua oberta i no es descarta que els detinguts siguin imputats per altres robatoris de coure a Catalunya.