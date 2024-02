Maldà promociona la seua escola per evitar que tanqui

L’ajuntament de Maldà ha fet una crida a famílies amb fills en edat escolar perquè dissabte participin en una jornada de portes obertes a l’escola Maldanell. El seu objectiu és aconseguir noves inscripcions per evitar que el centre es vegi obligat a tancar per falta d’alumnes. Glòria Bori, regidora d’Educació, explica que “l’escola té ara cinc alumnes, però el juny del 2025 tres deixaran el centre per anar a l’institut, de manera que n’hi quedaran dos”.

Va afegir que “tenim la previsió d’algunes inscripcions, perquè els últims anys hi ha hagut naixements a Maldà, encara que són insuficients” per arribar al mínim de cinc que marca Educació per mantenir obert un col·legi. El consistori ha posat en marxa una campanya promocional del centre, amb un vídeo a les xarxes socials explicant els seus avantatges, i anima a participar en la jornada de portes obertes (entre les 11 i les 13 hores del dia 2). Bori destaca que “estem en procés de posar en marxa el servei de menjador escolar, ja que pot ser un reclam per a famílies de Maldà i de pobles veïns que tenen dificultats per conciliar en horari escolar”. A més, treballen per “intentar que el transport escolar pari a Maldà perquè alumnes de pobles propers puguin escolaritzar-se aquí”. Bori recorda que “la línia que arriba a Sant Martí de Maldà amb estudiants de Rocallaura, Vallbona de les Monges i Llorenç de Rocafort ja passa per Maldà” i apunta que “una altra població que podria beneficiar-se de l’escola Maldanell és els Omells de na Gaia, on l’escola va tancar el curs 2021-2022”. Des d’aleshores, els seus veïns en edat escolar estudien Belianes.