El Suprem condemna l'exalcalde d'Alcarràs Miquel Serra per l'1-O

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna de tres mesos d’inhabilitació i multa de 450 euros per a l’exalcalde d’Alcarràs Miquel Serra (ERC) per als càrrecs d’alcalde, tinent d’alcalde, regidor o qualsevol altre de naturalesa electiva en una administració local per un delicte de desobediència al facilitar la celebració del referèndum de l’1-O al municipi. Els magistrats han desestimat el recurs que va presentar Serra, que actualment no ocupa cap càrrec electe, i ratifiquen la sentència de l’Audiència de Lleida, que al seu torn va confirmar la del Penal 3. Tant el jutge Penal com l’Audiència van determinar que Serra “va instruir” i “va organitzar” els ciutadans per impedir l’acció policial. Val a recordar que l’exprimer edil d’aquesta localitat del Segrià també va ser condemnat a un any d’inhabilitació per desobediència al desatendre la Junta Electoral Provincial, que durant les eleccions d’abril del 2019 el va requerir per despenjar unes estelades d’una plaça i retirar una placa commemorativa del referèndum de l’1-O. Els magistrats han considerat que és procedent la desestimació del recurs presentat sense necessitat d’analitzar el fons. En les sentències precedents, es va considerar que Serra, “amb el ferm propòsit de celebrar el referèndum, i en contravenció del mandat judicial”, va permetre utilitzar el local d’El Casino d’Alcarràs i, al costat d’altres persones que s’hi van concentrar, va resistir a la intervenció de la Guàrdia Civil per impedir que accedissin al centre de votació.

Miquel Serra va afirmar ahir a aquest diari que “esperàvem que la sentència seria en aquest sentit, arriba després d’un recurs que vam interposar fa dos anys i creiem que surt ara davant de la possibilitat que s’aprovi la llei d’amnistia”. Des d’ERC li van mostrar el seu suport i van condemnar “aquesta nova intromissió del poder judicial en la repressió política i ideològica per oprimir el nostre dret a decidir com a poble”.L’altre alcalde lleidatà condemnat per l’1-O és Bernat Solé, d’Agramunt. En el seu cas, va ser inhabilitat durant un any –cosa que el va obligar a deixar el càrrec com a delegat del Govern a Lleida – i al pagament d’una multa de 16.800 euros.