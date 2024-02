L'Estat aprova tres rotondes a l'N-240

El ministeri de Transports ha aprovat la millora d’interseccions a l’N-240 entre Juneda i Torregrossa. Es tracta d’una actuació valorada en 3,8 milions que inclou convertir tres glorietes partides en rotondes circulars: una a l’entrada de la localitat de les Garrigues, una altra a la connexió amb la carretera LV-2001 de Juneda a Torregrossa i una altra en el punt quilomètric 75. També està previst construir calçades laterals entre aquestes dos últimes i una connexió entre el camí paral·lel a la carretera N-240 i la glorieta partida ubicada en el punt quilomètric 76, entre altres actuacions.

D’altra banda, aquesta intervenció per millorar la seguretat viària a l’N-240 no interferiria amb el futur desdoblament de la carretera entre Lleida i les Borges Blanques que projecta el ministeri, una actuació que ara per ara no té una data prevista d’inici.