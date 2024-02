El moviment antinuclear i ecologistes denuncien que les nuclears d'Ascó són les que acumulen "més incidències"

detail.info.publicated acn

El Moviment Ibèric Antinuclear i Ecologistes en Acció han denunciat que les centrals nuclears d'Ascó II i Ascó I són les plantes amb més incidències notificades al Consell de Seguretat Nuclear, amb 33 i 30 successos, respectivament, des de l'acord de tancament. Els activistes han lamentat el "mal" funcionament de les nuclears espanyoles, les quals han notificat 164 successos durant aquest darrers cinc anys. Això, indiquen, suposa una mitjana d'un incident cada onze dies. Les centrals de Cofrents, amb 28, i Vandellòs II, amb 26, segueixen les centrals d'Ascó. El col·lectiu ha tornat a reclamar que les nuclears es tanquin com més aviat millor.

Segons els activistes, la majoria dels incidents s'han descrit com a INES-0, però es van considerar de major gravetat 10 fallades i es van qualificar de nivell INES-1. Així, diuen, la central de Vandellòs II destaca amb quatre INES-1, seguida de Trillo amb tres. Com a referència, l'incendi de Vandellòs I el 1989, l'accident més greu a Espanya, es va considerar INES-3.

En aquests cinc anys, 37 successos van tenir com a resultat impedir la producció elèctrica del reactor durant períodes d'hores a dies. Ascó I és amb "gran diferència la que ha hagut de parar més vegades de manera inesperada". També és la central, juntament amb Vandellòs II, amb "més problemes" del sistema de refrigeració de components nuclears, la refrigeració dels sistemes de seguretat del nucli. "Sens dubte, aquest tipus de problemes són els que semblen més preocupants", asseguren en un comunicat.

A més, afegeixen que Vandellòs II és la central amb més successos relacionats amb la connexió a la xarxa elèctrica general, tant per problemes al parc elèctric com per inestabilitat de la xarxa exterior per culpa d'oscil·lacions de la xarxa o tempestes. D'altra banda, els activistes assenyalen que "crida l'atenció la freqüència de fallades" relacionades amb equipament de sensors a Ascó I i II i les instal·lacions de Cofrents.

"És preocupant l'alt nombre d'incompliments de les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF), els documents que estableixen tot un seguit de proves i restriccions de funcionament per evitar que es pugui funcionar si els sistemes de seguretat no estan plenament disponibles", han manifestat. Per tot plegat, des del moviment antinuclear han reclamat que les nuclears es tanquin com més aviat millor.