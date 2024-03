AFA de col·legis del Segrià esperen protestes pel menjador escolar

Associacions de Famílies i Alumnes (AFA) d’escoles públiques del Segrià que gestionen directament el servei de menjador escolar preveuen accions de protesta davant de la pressió del consell perquè adoptin altres fórmules per gestionar aquest servei.

Dimecres es van reunir i més d’una vintena d’entitats van recolzar mantenir les cuines dels centres educatius o l’elaboració dels menús per petites empreses que treballen de forma artesanal i amb productes de proximitat. Aquesta trobada es va convocar arran d’una carta que el consell ha enviat a les quaranta AFA que dirigeixen el menjador escolar dels centres públics, segons diversos portaveus. En la missiva se’ls proposa quatre opcions per abordar la renovació del servei de càtering que ara duen a terme les empreses Comartel i Aramark. La primera consisteix a sumar-se a la gestió per part del consell; la segona, a passar a dependre directament de la conselleria d’Educació, última responsable de l’esmentat servei delegat als consells; mentre que la tercera proposa iniciar un procés participatiu amb l’organisme comarcal per redactar conjuntament un plec de clàusules que satisfaci les necessitats específiques de cada menjador i que el consell sigui qui liciti el servei. La quarta opció ofereix proposar altres alternatives i és la que elegiran les AFA. De moment, els donen suport més de 20, que van acudir a la trobada, encara que estan convençudes que tindran el suport d’altres que també gestionen el menjador als seus centres.El consell i les AFA van fer el 20 de febrer una reunió per atansar posicions en la qual l’organisme va oferir millorar ràtios de monitors, augmentar els productes de proximitat i ecològics i la participació d’experts en nutrició. En aquest partit els representants de les AFA ja van reclamar conservar l’organització del servei. En el cas que les entitats no hi accedeixin, el consell ja va avisar que es retornaria el servei a la conselleria d’Educació.