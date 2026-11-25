El Pirineu de Lleida registra una nevada per sobre dels 1.000 metres
Per ara no hi ha afectacions en el trànsit i la baixa de temperatures afavoreix la posada en marxa dels canons de neu a les pistes d'esquí
L’hivern ha arribat en forma de neu aquest dimecres a diferents punts del Pirineu occidental amb precipitacions abundants concentrades a la cara nord, però que també han saltat al sud. La cota de neu s’ha situat a partir dels 1.000 metres d’altitud, però no ha provocat problemes viaris, fins al moment. A la zona del túnel de Vielha es circula amb normalitat. És la nevada més important i arriba a les portes de l’inici de la temporada d’esquí als diferents complexos, que han començat a preparar la maquinària per preparar les pistes. La caiguda de temperatures també ha afavorit la posada en marxa dels canons d’innivació. L’episodi preveu gruixos que podrien arribar als 30 centímetres en algunes zones més afavorides.
Baqueira Beret va anunciar dimarts que retardava l’obertura prevista per aquest cap de setmana i ara caldrà veure com evoluciona el temps per si és possible de cara al pont de la Puríssima. En altres estacions com Espot, Boí Taüll i Port Ainé, de FGC, la nevada ha deixat paisatges blancs.
En estacions del Pirineu oriental com la Molina, Masella o el Port del Comte, la neu també ha començat a fer acte de presència.