Acusat d'estafar 2.850 euros amb el 'fals fill en conflictes'

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous un jove de 21 anys de Sant Hilari Sacalm (Girona) acusat d’estafar 2.850 euros a una lleidatana amb l’engany del fals fill en conflictes via WhatsApp. L’arrest és el resultat d’una investigació iniciada el dia 24 de febrer de l’any passat, quan una dona va acudir a la comissaria de Lleida per denunciar que havia estat víctima d’una estafa.

Concretament, l’estafador va utilitzar l’aplicació de mòbil per fer-se passar per la filla de la dona, a qui va dir que tenia el telèfon trencat, que tenia problemes greus i necessitava una transferència bancària urgent de 2.850 euros a un compte bancari que li va facilitar. La mare, davant la urgència i a causa que no va poder contactar amb la seua filla al residir a l’estranger, va fer el pagament. Posteriorment, quan va poder parlar amb ella es va adonar que havia estat víctima d’un engany. La Unitat d’Investigació de Lleida es va fer càrrec del cas i va identificar el presumpte autor, que va ser arrestat dijous per un delicte d’estafa. La investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més implicats.En els últims mesos han proliferat casos similars amb diverses víctimes a les comarques lleidatanes. Els Mossos d’Esquadra expliquen que, en aquest frau, l’afectat rep un missatge des d’un telèfon desconegut en el qual suposadament un fill o amic, amb diverses excuses, demana diners per un suposat problema greu i urgent. Els estafadors envien massivament missatges per captar víctimes. En aquest últim cas, van contactar amb una lleidatana que tenia dificultats per contactar amb la seua filla, la qual cosa va facilitar el frau. La policia afegeix que, si els estafadors aconsegueixen la suplantació d’un compte de WhatsApp, fins i tot poden personalitzar els missatges amb noms concrets per donar més veracitat. En aquest cas, a més, els possibles afectats reben el missatge d’una persona coneguda. Els Mossos recomanen contactar mitjançant trucada o directament amb la persona abans de fer una transferència.