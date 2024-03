Castelldans acull la central solar més gran que s'ha construït fins a la data a Lleida

Castelldans acull la central solar més gran que s’ha construït fins ara a les comarques de Lleida i una de les més grans de Catalunya. Els seus promotors, Pla Financer SA, l’han batejat com a Mas Roig, té una potència de 7 megawatts (MW) i una superfície d’unes 12 hectàrees en la qual s’han desplegat més de 16.000 plaques fotovoltaiques, segons les dades de l’expedient d’autorització del complex. Està només pendent de connexió a la xarxa elèctrica mentre, de forma paral·lela, l’empresa tramita ja una ampliació: Mas Roig 2, amb 5 MW i una desena d’hectàrees més en terrenys contigus.

La finca en la qual hi ha instal·lada la central, en terrenys situats entre l’autopista AP-2 i les vies de la línia ferroviària d’alta velocitat, acull panells solars i arbres fruiters. El promotor va encarregar la construcció a la firma lleidatana Escala Solar i, una vegada es connectin els panells solars a la xarxa elèctrica, està previst que la planta comercialitzi l’electricitat que generarà a través de la companyia Energia Nufri, la comercialitzadora energètica del grup Nufri.Amb tota probabilitat, aquesta central solar serà per poc temps la més gran de les comarques lleidatanes, fins i tot després de l’ampliació prevista. Altres instal·lacions fotovoltaiques molt més grans han rebut l’autorització de la Generalitat i esperen iniciar obres aquest any. Entre elles destaquen les 8 que Solaria i Ignis promouen a Alcarràs. Entre totes sumen una potència de 400 MW i 656 hectàrees de superfície. Així mateix, la petroliera Shell tramita davant del Govern espanyol la central solar més gran prevista a tot Catalunya, amb més de 115 MW de potència en terrenys compresos entre Tarragona i Lleida, amb 28 hectàrees en terrenys del municipi de Vallbona de les Monges.

Tres de cada 4 en funcionament són a les comarques lleidatanes

Un total de 16 centrals solars dedicades a la venda d’electricitat estan en funcionament a tot Catalunya, de les quals tres de cada quatre són a les comarques lleidatanes, segons dades de la Generalitat. Es tracta d’una dotzena d’instal·lacions distribuïdes entre el Segrià, la Noguera, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Segarra i la Noguera que sumen 22 MW i una superfície de poc més de 37 hectàrees. La seua extensió i potència és escassa en comparació amb els nombrosos projectes autoritzats i en tramitació davant de la Generalitat i l’Estat. La més petita té una potència de 0,15 MW i la més gran, de poc més de 4 MW. A aquestes se sumen altres de ja construïdes i pendents d’entrar en servei, com la de Mas Roig a Castelldans i la de Som Energia a Anglesola. A la resta de Catalunya, les centrals solars en funcionament es redueixen a tres a les comarques de Tarragona i una a Barcelona.