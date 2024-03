Primers parquímetres de la Val a Garòs, Arties i Salardú

L’Ajuntament de Naut Aran té intenció de desplegar aquest any els primers parquímetres de la Val. L’alcalde, César Ruiz-Canela (CA), va explicar que ho faran en el marc d’una prova pilot als aparcaments que el consistori ha habilitat en terrenys de Salardú, Arties i Garòs. “Són parcel·les de sòl rústic privades que lloguem als seus propietaris i costen uns 40.000 euros a l’any a les arques municipals”, va explicar el primer edil, que va indicar que implantar l’estacionament de pagament té com a finalitat recuperar aquesta inversió.

L’alcalde va puntualitzar que els parquímetres només funcionarien en els mesos d’estiu i hivern, els de més afluència de turistes, i que només ells hauran de pagar per utilitzar aquests aparcaments, mentre que els residents n’estaran exempts. Això es deu al fet que el consistori considera aquestes àrees d’estacionament com un servei orientat al turisme que rep la localitat.

L’ajuntament promou també prop de 300 places d’aparcament als afores de Salardú, en el marc del futur centre cívic d’aquesta localitat. D’altra banda, els treballadors del sector turístic que acudeixen al municipi durant la temporada d’esquí i pernocten en caravanes al no trobar habitatge assequible demanen espais adequats per poder estacionar aquests vehicles.

El consistori va delimitar a finals de l’any passat algunes àrees per fer-ho, encara que els usuaris es van mostrar descontents pel pendent del terreny o perquè el terra quedava enfangat amb la pluja i la neu. “No tenim cap terreny disponible que no plantegi inconvenients, tenen problemes com el pendent o risc d’inundabilitat”, va apuntar en aquest sentit.

Quant al pàrquing de la cota 1.500, va recordar que el Conselh Generau hi té competències.