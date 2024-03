Compren l'antiga casa de Lluís Racionero a Estamariu i hi habiliten una sala de cine

Una parella de professionals del món de l’audiovisual de Barcelona que s’ha establert a Estamariu ha habilitat una sala de cine domèstic a la casa que l’escriptor i urbanista de la Seu d’Ur-gell Lluís Racionero tenia en aquest petit poble de l’Alt Urgell, on passava llargues temporades. L’espai, que no és comercial, dona un valor afegit al poble, que té tot just 130 veïns. La iniciativa és d’Àngels Gonzàlez i Joan Gil, instal·lats en aquest petit poble de l’Alt Urgell des de fa poc més d’un any, després de la pandèmia.

Després d’una temporada de lloguer, es van enamorar de l’emblemàtica casa, construïda el 1970 i que havia servit d’espai de meditació i creació del ja desaparegut Racionero. La van batejar com a Cal David, en honor a una estàtua del David de Verrocchio (reproducció exacta de l’obra original que es conserva a Florència), que van trobar a l’interior i que ara presideix la façana principal del pati interior. Racionero era un apassionat del Renaixement i els experts asseguren que el model que va utilitzar Verrocchio per modelar el seu David va poder ser el mateix Leonardo da Vinci.El so de la sala de cine, amb capacitat per a quinze espectadors, és immillorable. La van inaugurar fa alguns mesos i els veïns, a través del grup de WhatsApp del poble, poden fer propostes. Bohemian Rhapsody, Wonka o James Bond, que va ser l’última que han vist. Pròximament faran sessions de pel·lícules dels anys 80 i clàssics del cine. “La nostra voluntat és convidar els veïns, perquè és la nostra casa, i volem que serveixi per donar valor i dinamitzar una mica més, encara, el poble”, explica Gonzàlez.

Els impulsors tenen clar que “no hem arribat per fer negoci”. Es tracta d’un cine d’ús domèstic per al qual no cobren entrada. Disposen d’una pantalla, un projector i un sistema de so Dolby 5.1. Les característiques de la sala, que havia servit de biblioteca de Racionero, són immillorables, explica la parella. Les parets gruixudes de pedra i la fusta de l’espai propicien un so envoltant i fan que l’experiència cinematogràfica dels que assisteixen no els deixi indiferents. A la sala no li falta el més mínim detall. A l’entrada de l’espai audiovisual han instal·lat una màquina de crispetes i tot aquell que arriba per veure una sessió s’emporta la seua dosi d’aperitiu salat. La sala no deixa de ser un museu. També mostra una màquina original del milió, de quatre jugadors (molt poc habitual), de l’any 1970. Va ser construïda a Espanya i explotada a Alemanya.Àngels Gonzàlez, al costat de Montse Rico, professional de la ràdio, han adequat a més una de les ales de l’antiga casa de l’escriptor i també urbanista com a apartament rural. De fet, el cine és un servei més que ofereixen als inquilins. “El cine és la nostra professió i la nostra passió i per això convidem els nostres hostes i els nostres veïns a la sala de cine”, destaca. L’apartament, amb capacitat per a un màxim de quatre persones, compta amb tots els detalls per a “una escapada de cine”, expliquen. La decoració és fruit de tots els anys de professió dels seus responsables.