La temporada de pesca, amb polèmica i més limitacions

La temporada de pesca començarà a mitjans d’aquest mes amb noves limitacions. Així es desprèn de la resolució anual per regular aquesta pràctica esportiva que la Generalitat ha publicat aquesta setmana. Entre les novetats, destaca l’exigència als pescadors de matar els exemplars de carpins que capturin. Es tracta d’un peix la presència del qual és freqüent en embassaments i rius lleidatans i que mai fins ara s’havia considerat una espècie invasora. Això ha provocat desconcert i indignació entre pescadors i es plantegen al·legacions.

Així mateix, la resolució de la Generalitat posa data de caducitat a una pràctica freqüent. Es tracta del grumeig, que consisteix a llançar aliment a l’aigua per atreure els peixos abans de la pesca. El Govern seguirà permetent-ho de forma transitòria fins al 2025 i, a partir de llavors, està previst que només pugui fer-se en el marc de competicions oficials i entrenaments. Altres limitacions afecten els tipus d’hams i d’esquers que poden utilitzar els pescadors i l’exigència que els guies de pesca es donin d’alta en el registre oficial de professionals de l’esport (Ropec).Al marge de la resolució anual que regula la pesca, la temporada s’iniciarà en plena polèmica pel nou reglament que prepara la Generalitat per a aquesta activitat. La Federació Catalana de Pesca i part de les societats de pescadors i entitats d’aquest sector es van mobilitzar contra el text al considerar que pretenia “privatitzar” les àrees de pesca. En canvi, altres societats defensen aquesta mesura al considerar que els permetria obtenir ingressos per a la gestió dels vedats, com feien anys enrere (vegeu el desglossament).

Partidaris i detractors de les concessions d’àrees de pesca

La Generalitat ha aparcat la proposta per atorgar concessions d’aprofitament de la pesca que incloïa el seu futur reglament. Els detractors d’aquesta mesura van aplaudir divendres que la gestió d’aquesta activitat esportiva es mantingui estrictament pública, al considerar que el Govern plantejava una “privatització” de les zones de pesca. Aquesta és l’opinió de la Federació Catalana de Pesca i també de l’Agrupació de Societats de Pesca del Pirineu, que reuneix societats de pescadors de les comarques de muntanya. El president de la societat de la Vall de Boí, Josep Lluís Farrero, va valorar que aquesta mesura donaria peu que empresaris desplacessin les entitats de pescadors per explotar vedats de pesca.Tanmateix, les concessions que plantejava el decret tenen defensors. Entre aquests, es troba la societat de pescadors de la Guingueta i Espot. El seu president, Josep Fernàndez, va apuntar que aquest model de gestió està ja previst en la llei de pesca continental del 2009 i que aquesta atorga prioritat a les societats de pesca a l’hora d’obtenir les concessions. Considera que aquest model permetria a aquestes entitats obtenir ingressos per invertir-los en la cura de les àrees de pesca.