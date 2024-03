Moció en defensa del català a la Llitera

El consell de la Llitera va aprovar en el seu últim ple una proposta del PSOE, al govern, per al reconeixement del català i l’aragonès com a llengües pròpies. Per la seua part, també en va ratificar una altra de la CHA en defensa de les llengües minoritàries de la Franja i per poder mantenir les denominacions del català i l’aragonès. Segons aquest partit, PP i Vox, al Govern d’Aragó, “volen anar desmantellant totes les senyes d’identitat com són les llengües pròpies, la nostra cultura i la nostra identitat”. Va incidir que català i aragonès tenen el reconeixement que els dona la llei de Patrimoni Cultural Aragonès i que dreta i extrema dreta la pretenen derogar.

El ple també va aprovar el pressupost amb els vots a favor de PSOE, CHA i Canviar, l’abstenció del PP i l’oposició de Vox. Ascendeix a més de vuit milions d’euros i, entre els seus aspectes més rellevants, es troba el significatiu augment dels recursos destinats a serveis socials, amb un especial èmfasi en l’ajuda a domicilis. D’altra banda, també destina una important partida per al canvi cap a un nou sistema de recollida selectiva d’escombraries per poder complir amb la llei de Sòls d’Aragó.