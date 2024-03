Portes obertes en vuit locals comercials de Tremp per impulsar-ne la reobertura

Visita a un dels locals comercials en desús de Tremp. - A.T.

Tretze persones van participar ahir en la jornada de portes obertes de vuit locals comercials en desús de Tremp. La iniciativa, liderada per l’ajuntament, té com a objectiu posar en contacte els propietaris i els emprenedors per facilitar el lloguer d’aquests espais i la posada en marxa de nous projectes al municipi. Laia Figuera, tècnica de promoció local del consistori de la capital del Pallars Jussà, va explicar que aquesta iniciativa forma part d’un projecte de reactivació del centre històric a nivell comercial, que compta amb finançament del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat.

Així mateix, Figuera va apuntar que els locals que es van visitar durant la jornada d’ahir estan llestos per poder instal·lar-hi una empresa o bé necessiten una petita reforma per poder-ho fer.

L’ajuntament de Tremp ja va desenvolupar fa anys un projecte per obrir aparadors dels establiments buits per fomentar que algú comprés o llogués els locals. En aquest sentit, el Pont de Suert també està impulsant un pla de dinamització comercial que contempla utilitzar aparadors perquè acullin accions de promoció de la localitat o propostes culturals, com ja va avançar SEGRE.