Roben dos furgonetes i cosmètics amb la tècnica del butró a Torrefarrera

Els Mossos d’Esquadra investiguen el robatori en dos naus que hi va haver la matinada d’ahir a Torrefarrera en la qual els lladres van sostreure dos furgonetes i les van carregar amb productes de perfumeria i cosmètica després de fer un butró, segons ha pogut saber aquest periòdic. Els fets van tenir lloc entre les 4.00 i les 5.00 hores al carrer Tramuntana, al polígon industrial de la localitat del Segrià. Pel que sembla, els lladres van accedir a l’interior d’una nau d’una empresa de missatgeria i, des d’aquesta, van fer un butró al magatzem contigu on hi havia productes de cosmètica i perfumeria. Els lladres van carregar els articles en dos furgonetes de la primera nau i van fugir amb el botí.

Els responsables de les firmes van alertar els Mossos d’Esquadra, que van obrir una investigació. Al lloc van acudir agents de la Unitat d’Investigació i de la Policia Científica per buscar indicis. Els investigadors creuen que el robatori va ser obra d’un grup especialitzat i que hi haurien participat almenys tres persones. En el tancament d’aquesta edició no constaven detinguts.D’altra banda, els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres passat dos homes de 26 i 28 anys a Barcelona per presumptament haver comès cinc robatoris en domicilis a Catalunya, un dels quals a Cervera. Els arrestats utilitzaven documents d’identitat falsos per poder llogar vehicles amb els quals es desplaçaven per cometre els robatoris.

Durant l’escorcoll en un dels vehicles de lloguer en el qual viatjaven, els investigadors van localitzar una gran quantitat de joies amagades i també eines. Els arrestats acumulen quinze antecedents per robatoris amb força, furts i falsedat documental. D’altra banda, també s’ha comprovat que un d’ells tenia una ordre de detenció internacional i tenen antecedents en altres països d’Europa per fets similars.