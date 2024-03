Famílies de Tremp rebutgen tancar una línia de preescolar

L’associació de famílies d’alumnes (AFA) del col·legi Valldeflors de Tremp reclama que el departament d’Educació mantingui les dos línies d’educació infantil I3 del centre i descarti tancar-ne una, ja que altrament “es veuran obligats a anar a l’escola concertada en lloc de la pública”. Ahir es van manifestar davant del col·legi, on van penjar cartells i van iniciar una recollida de firmes contra el tancament. Dijous preveuen manifestar-se davant de la delegació d’Educació al Pirineu i han sol·licitat una reunió amb l’alcaldessa de Tremp. Les famílies van rebre ahir el suport del sindicat CGT, que va denunciar que Educació vulgui afavorir un centre concertat en detriment del públic. Per la seua part, UGT va valorar que el tancament vulnera la llibertat d’elecció educativa de les famílies i va afirmar que aquestes han de fer la preinscripció sense interferències. Segons el padró de Tremp hi ha 31 nens susceptibles de ser escolaritzats a I3 al setembre. Segons Educació, l’oferta inicial és d’una línia, però prendrà una decisió en funció de la preinscripció.

D’altra banda, la pèrdua de població de Gósol fa perillar el futur de l’escola. Ara té 13 alumnes, però van en descens i no hi ha previsió de noves entrades.