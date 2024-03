Insten a la connexió de l'Ebre per portar aigua a Barcelona

La patronal catalana Foment del Treball i els col·legis professionals d’enginyers de camins, industrials, agrònoms i economistes de Barcelona urgeixen una conducció exprés per portar aigua a la zona metropolitana mitjançant la connexió amb la conca del Ter-Llobregat a través del Consorci d’Aigües de Tarragona. Les últimes pluges no han estat suficients per pal·liar l’extrema sequera de les conques internes, on les reserves es troben al 14,5%. La petició d’un transvasament a Barcelona torna a ser a sobre de la taula després de l’última avinguda de l’Ebre per les intenses precipitacions en el curs alt i mitjà que van obligar a desembassar Mequinensa. Tanmateix, un transvasament de l’Ebre compta amb l’oposició radical del Govern d’Aragó, de PP i Vox, i de tots els partits i organismes aragonesos, així com comunitats de regants i ecologistes per l’afectació al Delta, que exigeixen que les conques internes apliquin les mesures ja previstes després de la sequera del 2008. Cal destacar que un transvasament del riu, que gestiona la CHE, comportaria una intervenció de l’Estat al tractar-se d’una connexió entre diferents conques. El mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, va descartar aquesta opció. D’altra banda, l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (Acatcor) exigeix més representació dins del consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua.