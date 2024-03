La marihuana origina el 62% de la llum defraudada en un any a Lleida

La companyia Endesa va detectar l’any passat a Lleida 282 connexions irregulars a la xarxa elèctrica, la qual cosa suposa una mitjana de més de cinc cada setmana, i el 62% de l’energia consumida de forma fraudulenta procedia de plantacions de marihuana. Segons el balanç de la companyia sobre les inspeccions dutes a terme a la província el 2023, 43 dels 282 expedients de frau registrats corresponien al cultiu il·legal de maria. La llum estafada, i per tant, rescatada (els anomenats quilowatts fantasma), va ser de 8.318.075 KWh en el cas de la marihuana, cosa que suposa un augment respecte a l’any 2022, quan van ser 7.547.077 KWh, mentre que el total d’energia defraudada l’any passat va ser de 13.330.142 KWh. Si es té en compte, segons Endesa, que el consum mitjà d’un habitatge és de 3.500 kWh, els quilowatts recuperats a Lleida equivalen al consum de 3.808 llars (2.376 en el cas de la marihuana).

Les dades sobre connexions il·legals a les comarques lleidatanes van baixar l’any passat en comparació amb el 2022, quan van augmentar un 24%. Tanmateix, s’ha disparat l’increment de la llum defraudada a causa del cultiu de marihuana. La companyia recorda que el consum mitjà d’una plantació correspon al de vuitanta habitatges i que, en algunes àrees amb alta concentració de frau, representen fins al 80% del total d’electricitat consumida. El pes de les plantacions indoor està augmentant en els últims anys i necessiten grans quantitats d’electricitat per funcionar, per la qual cosa fan punxades il·legals a la xarxa per obtenir-la.

Per la seua banda, l’empresa recorda que les “instal·lacions il·legals” suposen un risc per als implicats i terceres persones i afecta “la qualitat del subministrament i costa diners a tots els consumidors”. Així mateix, Endesa recalca l’amenaça per a les intervencions dels inspectors i tècnics, atès que, en alguns casos, “han d’actuar encaputxats per evitar ser identificats” i acompanyats d’una dotació policial.“El frau elèctric suposa un perjudici per a tota la societat i també suposa riscos, ja que poden provocar incendis, electrocucions i descàrregues elèctriques”, assenyala José Manuel Revuelta, director general d’Endesa. L’ús de la intel·ligència artificial i de les noves tecnologies les converteix en eines essencials per poder combatre un frau “cada vegada més professionalitzat”, va indicar l’empresa, que alhora va remarcar que hi ha una alta taxa de reincidència. A Catalunya es va detectar un total de 16.096 fraus elèctrics l’any passat (44 cada dia), dels quals 713 eren relacionats amb la marihuana.