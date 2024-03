Mascort insisteix a demanar "corresponsabilitat" al ministeri per cofinançar la modernització del canal d'Urgell

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha insistit a demanar "corresponsabilitat" als ministeris d'Agricultura i al de Transició Ecològica per cofinançar les obres de modernització del canal d'Urgell. Des del Parlament, després d'una pregunta del PSC, ha apuntat que el Govern està buscant la "fórmula" perquè l'Estat assumeixi el 30% del cost de la infraestructura que puja a 1.300.000 euros i que afectaria 70.000 hectàrees de terreny, segons l'avantprojecte. La Generalitat ha assignat 664.000 euros al pressupost del 2024, encara per aprovar. Mascort també ha recriminat a la CHE, qui gestiona el canal, que "només decideixen quanta aigua baixa". "La seva implicació en la gestió és zero", ha reblat.

Sobre les ajudes de la sequera referents al 2023, el conseller ha afirmat que "tothom cobrarà", uns el 100% i els altres el 50%, si no estan assegurats.