Denunciat un camioner per septuplicar la taxa d'alcohol

Agents de Trànsit de la Guàrdia Civil d’Osca van imputar el 26 de febrer passat a Fraga el conductor d’un conjunt de vehicles euromodular per un delicte contra la seguretat viària al conduir superant set vegades la taxa d’alcohol permesa. La matinada del 26 de gener, la Central Operativa de la Guàrdia Civil de Trànsit d’Osca va rebre diversos avisos d’usuaris de l’autopista AP-2, en direcció a Barcelona, que circulava un camió de gran tonatge de forma zigzaguejant, generant un greu risc per a la seguretat viària, ja que aquest megacamió, amb un cap tractor i dos semiremolcs, pot arribar a tenir una longitud màxima de 25,50 metres i una massa de fins a 60 tones, per la qual cosa requereix una autorització especial per circular.

Arran de l’avís, una patrulla de Fraga va observar la circulació anòmala del vehicle, que anava pel voral sense mantenir una trajectòria contínua. El xòfer, de 48 anys i veí de Madrid, va marcar un resultat en la prova d’alcoholèmia de 0,98 mg/litre, sent el límit establert en aquest cas de 0,15 mg/l, per la qual cosa multiplicava per set el màxim permès.