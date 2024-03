Un detingut i 1.300 plantes de 'maria' decomissades a Torregrossa

La Policia Nacional va desmantellar ahir una plantació de marihuana en una torre de Torregrossa que es va saldar amb un detingut i la intervenció de 1.300 plantes de marihuana. La batuda va tenir lloc a primera hora del matí. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions i decomissos.

La investigació es va iniciar fa uns mesos al sospitar que hi podia haver una plantació indoor oculta en una casa als afores d’aquest municipi del Pla d’Urgell, concretament a la partida del Prat. Finalment, ahir al matí es va procedir a fer l’escorcoll amb l’autorització judicial. Els investigadors van detenir el cuidador de la plantació i van trobar un total de 1.300 plantes. L’immoble tenia la llum punxada. Els agents també van intervenir ventiladors, focus i material divers. L’operació continua oberta i no es descarten noves detencions i decomissos.

Val a recordar que els cossos policials van dur a terme l’any passat més d’una vuitantena d’arrestos a les comarques lleidatanes per delictes relacionats amb el tràfic de marihuana, una xifra que s’ha disparat en l’última dècada davant la proliferació del cultiu il·legal d’aquesta droga.Per la seua part, la companyia Endesa va detectar l’any 2023 a Lleida 282 connexions irregulars a la xarxa elèctrica, la qual cosa suposa una mitjana de més de cinc cada setmana, i el 62% de l’energia consumida de forma fraudulenta procedia de plantacions de marihuana, com va avançar SEGRE ahir. Segons el balanç de la companyia sobre les inspeccions el 2023, 43 dels 282 expedients de frau registrats corresponien al cultiu il·legal de maria. La llum estafada, i per tant, rescatada (els anomenats quilowatts fantasma) va ser de 8.318.075 KWh en el cas de la marihuana, la qual cosa suposa un augment respecte al 2022, quan van ser 7.547.077 KWh, mentre que el total d’energia defraudada l’any passat va ser de 13.330.142 KWh. Si es té en compte, segons Endesa, que el consum mitjà d’un habitatge és de 3.500 kWh, els quilowatts recuperats a Lleida equivalen al consum de 3.808 llars (2.376 en el cas de la marihuana).