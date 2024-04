Mor un veí de Sort de 55 anys mentre treballava en una empresa de Rialp

detail.info.publicated Redacció

Un home de 55 anys, veí de Sort, ha mort aquesta tarda mentre treballava en una empresa situada al carrer al camí de Surp de Rialp. Per motius que s'investiguen, l'home ha estat colpejat per un tronc que ha caigut quan l'anaven a ficar en una màquina per processar fusta provocant-li ferides molt greus que li han causat la mort.

Els Mossos d'Esquadra han estat alertats a les 15.36 hores i s'han desplaçat fins al lloc de l'accident amb diverses dotacions. També hi ha acudit el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tremp i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.