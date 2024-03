La jutge insta la Portella a pagar 462.000 euros a l'exsecretària

El jutjat contenciós administratiu de Lleida insta l’ajuntament de la Portella a pagar 462.320 euros a la secretària que va acomiadar el 2012. Aquestes són les quantitats que corresponen als salaris que va deixar de percebre des d’aleshores, després de diverses sentències que des del 2018 exigeixen la readmissió d’aquesta treballadora municipal. En una interlocutòria del passat dia 5, la jutge conclou que els salaris a deure fins al 31 d’octubre de l’any passat ascendeixen a 496.249 euros, dels quals en cal restar 12.139 que va cobrar pel seu treball en un altre consistori i 21.790 més que la Portella va consignar al jutjat. Dotze anys després de l’acomiadament, els sous pendents suposen aproximadament la meitat del pressupost total anual de l’ajuntament.

La jutge també reclama al consistori que concreti quina partida del pressupost es destina a fer front a aquest pagament. A més, en una diligència el jutjat dona un termini de deu dies per tal de complir la interlocutòria. Fonts pròximes van explicar que els comptes no inclouen els salaris de l’exsecretària.La interlocutòria també insta el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) a aportar els imports que ha cobrat l’afectada en concepte de prestacions d’atur. L’advocat de l’exsecretària, José Miguel Moragues, del despatx Moragues, va indicar que aquesta petició es deu al fet que s’hauran de tornar aquestes quantitats quan s’hagi fet efectiu el pagament dels salaris. Aquest diari va intentar ahir, sense èxit, obtenir la versió de l’alcalde, Carles Català.El jutjat ha decidit portar Català davant de la Fiscalia pel rebuig de l’ajuntament a complir les sentències que obliguen a readmetre l’exsecretària i pagar-li els sous que va deixar de percebre, com ja va avançar SEGRE. El jutjat ja va imposar una primera multa coercitiva de 1.500 euros a Català, al considerar-lo responsable d’incomplir les sentències i va ordenar un embargament dels seus comptes bancaris per aquesta quantitat.