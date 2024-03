Tres municipis de Lleida estan afectats per aigües contaminades per nitrats

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ecologistes en Acció ha denunciat que més de 10.000 persones estan afectades per aigües contaminades per nitrats a Catalunya. En concret, i segons un estudi que han elaborat, hi ha set municipis a Tarragona que superen la quantitat de nitrats permesa, set més a Girona, tres a Lleida i dos a Barcelona. A Lleida, els municipis afectats són Maldà, Ribera d'Urgellet i Vila-Sana

A més, l'estudi assenyala que els valors de nitrats analitzats en 171 localitats de l'estat espanyol eren superiors als que determina la normativa de 50 mg de nitrats per litre d'aigua potable. Per això, l'entitat reclama a les administracions que intensifiquin els controls en l'aigua d'abastament a la població i demana que la ramaderia i agricultura intensiva assumeixin els sobrecostos que es produeixin en la potabilització de l'aigua.

L'entitat ha puntualitzat que els municipis que superen la quantitat de nitrats permesa a a Tarragona són Els Pallaresos, La Secuita, Forès, Pira, Savallà del Comtat, Santa Olivia i Ulldecona, que afecten un total de més de 6.500 persones. Pel que fa a Girona, les poblacions afectades són Bàscara, Palol de Revardit, La Pera, Saus, Camallera i Llampaies i Ullastre; i a Barcelona dos, Bigues i Riells de Fai, on s'ha arribat fins als 78 mil·ligrams de nitrogen per litre d'aigua.

Des d'Ecologistes en Acció han recordat que no es permeten valors de nitrats per sobre dels 50 mil·ligrams per litre i que a més aquest límit "no és suficient per a protegir la població", sobretot "quan es coneixen les afectacions a la salut de les persones" i especialment "davant malalties com el càncer colorectal".

Per això, han reclamat que s'intensifiquin els controls en l'aigua d'abastament a les poblacions per poder detectar tots els incompliments, i també han exigit al govern espanyol que modifiqui el Real Decret 3/2023 d'aigua de consum humà amb l'objectiu de reduir el valor límit màxim permès de nitrats. Així mateix, han insistit que siguin "els responsables econòmics causants de la contaminació" els qui assumeixin "els sobrecostos de la potabilització de l'aigua", referint-se a la ramaderia i l'agricultura intensiva.