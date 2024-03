Trenta anys de cant coral

La Coral Ramon Carnicer de Tàrrega està d’aniversari. Aquest 2024 compleix trenta anys de trajectoria. La presidenta, Pepita Llobera, i el vicepresident, Ramon Rius, expliquen que durant aquestes tres dècades han interpretat destacades peces com la Missa Solemnis, el Rèquiem i Les Completes de Ramon Carnicer, el Rèquiem de Gabriel Fauré, el Pessebre de Pau Casals escenificada o el drama pastoral La cieguecita del Belén d’Enric Granados, entre d’altres. Van decidir portar el nom de Ramon Carnicer per retre homenatge a l’il·lustre compositor de Tàrrega (vegeu el desglossament).

Cada any ofereixen diversos concerts i actualment els concentren a Tàrrega, encara que durant tots aquests anys han actuat també en diferents localitats del territori com ara l’Auditori Enric Granados de Lleida, Blaye (França), Fulleda, Sant Climent de Llobregat, Valls, el Castell del Remei.. En l’actualitat participen en el concert de Santa Cecília, a la festa major (tant de maig com l’Aplec de Sant Eloi al setembre), en la Novena del Carme i ofereixen alguna altra actuació per les festes de Nadal.Durant les seues tres dècades, la Coral Ramon Carnicer ha tingut quatre directors. Va ser fundada el dia 23 d’abril del 1994 sota la la direcció del mestre Carlos M. Molina i la subdirecció de la professora de música Mercè Salvadó, que a partir de l’any 2001 va assumir-ne la direcció. Posteriorment van agafar les regnes Vicenç Perera (2012) i Eva Maria Ruiz (2021), l’actual directora.Malgrat estar il·lusionats amb l’aniversari, Llobera i Rius reconeixen que la coral no passa pel seu millor moment. En aquest moment compta amb unes vint-i-cinc veus mixtes. “La pandèmia de la covid ens va fer molt mal, vam perdre diversos cantants, cada vegada som més grans; al grup tan sols hi ha una cantant jove i la resta tenim de mitjana de 70 a 75 anys”, expliquen. Davant aquest escenari, reconeixen que el futur de la Coral Ramon Carnicer és incert. Una vegada hagi acabat la celebració del trenta aniversari, convocaran una assemblea per sondejar els cantants.

Concert de celebració interpretant el ‘Glòria’ de Vivaldi

La Coral Ramon Carnicer celebrarà el trenta aniversari diumenge vinent 17 de març amb un concert emmarcat en el cicle Tàrrega Sona, que tindrà lloc al Teatre Ateneu a les 18.30 hores. La coral de Tàrrega estarà acompanyada per a l’ocasió per la Coral Joia de Maig d’Anglesola, Marcel Fabregat i Marta Mesalles al piano així com la Coral Esplugina. A la primera part, la Coral Ramon Carnicer oferirà vuit temes com Rossinyol, No puc viure sense estimar, El Cavaller enamorat o Recordant el mar, i a la segona part les tres corals interpretaran el Glòria de Vivaldi, entre d’altres.

La coral ha apostat pels compositors locals

Els impulsors van voler donar-li el nom de Ramon Carnicer en homenatge al reconegut compositor d’òpera i mestre de música que va nàixer a Tàrrega l’any 1789 i que va morir a Madrid el 1855. De fet, la Coral Ramon Carnicer ha interpretat moltes de les obres del compositor que li dona nom, entre les quals destaquen Les Completes, que van oferir en dos ocasions completes i en una altra, incompletes. Llobera i Rius afirmen que els hauria agradat que es mantinguessin de forma fixa al calendari de la ciutat perquè “són precioses”, encara que reconeixen que “suposen molta feina i un bon pressupost”. A més de donar a conèixer el repertori de Carnicer, la coral també ha recuperat obres d’altres compositors locals com Josep Güell (conegut com el Mestre Güell) i Enric Miró. Així mateix, l’any 1998 va recuperar Les Completes i obres de Carnicer a Madrid i va fer entrega de la documentació a l’Arxiu Comarcal de l’Urgell per a la seua custòdia.La capital de l’Urgell compta amb dos monuments en homenatge a Ramon Carnicer, un al Parc de Sant Eloi i un altre a la plaça del Carme.