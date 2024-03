Els Mossos comptaran amb una Unitat Aèria amb drons a l'aeroport d'Alguaire

L'aeroport d'Alguaire serà la base de la Unitat Aèria dels Mossos d'Esquadra a les comarques de Lleida. Està previst que entri en funcionament al llarg de l'any. Comptarà amb sis efectius que tindran quatre drons de diferents tipologies i permetrà potenciar el patrullatge aeri i l'eficàcia en dispositius com les batudes antidroga.

Les comarques de Lleida comptaran al llarg d’aquest any amb una Unitat Aèria dels Mossos d’Esquadra, que s’instal·larà a l’aeroport d’Alguaire, tindrà quatre drons i donarà cobertura a tota la demarcació. Concretament, estarà formada per sis efectius –un caporal i cinc agents– i l’objectiu és que estigui operativa abans de finalitzar l’exercici, segons ha pogut saber aquest diari. De moment, la prefectura dels Mossos d’Esquadra i la direcció de l’aeroport lleidatà ja han dut a terme converses amb visites incloses i està previst que l’espai també serveixi de base en cas de necessitat per a qualsevol dels mitjans aeris de la policia catalana, com els helicòpters. Entre altres funcions, aquesta unitat serà fonamental en la lluita contra el narcotràfic per localitzar plantacions de marihuana en zones de difícil accés però també tindrà participació en un altre tipus d’operatius i en la lluita contra el terrorisme. La base territorial de Lleida tindrà quatre drons (M-30, 3T, Avata i mini 4 pro) que, segons el model, poden operar tant a l’exterior com en espais interiors. També disposaran d’un aparell inhibidor de drons i una maleta detectora. La implantació d’aquesta unitat a Ponent feia anys que s’estudiava, com va informar SEGRE, però fins ara no s’havia formalitzat. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va presentar el 21 de febrer el desplegament territorial aeri dels Mossos a Catalunya (vegeu el desglossament).

Alguaire és actualment la base de 19 empreses que sumen 282 llocs de treball. Davant la creixent activitat industrial i de formació, el trànsit de passatgers ha anat a la baixa. L’any passat va acabar amb 31.131, davant els 33.053 del 2022. Quant a les operacions, van ser 17.403 per les 15.859 del 2022. També hi va haver 22 vols medicalitzats i 95 d’extinció d’incendis.

També servirà de base en cas de necessitat per a altres mitjans dels Mossos com helicòpters “Guanyem capacitat d’intervenció, seguiment i patrullatge”, va dir el conseller

Participaran en dispositius de seguretat ciutadana i d’investigació

Fins ara la Unitat Aèria dels Mossos d’Esquadra es focalitzava a la seu central d’Egara, a Sabadell, i disposava de dos helicòpters i quinze drons. Això provocava que es retardessin o s’haguessin de preparar amb molta antelació alguns operatius com batudes antidroga perquè poguessin comptar amb la participació d’aquests especialistes, segons expliquen fonts de la conselleria d’Interior.La Policia Aèria es desplega territorialment a tot Catalunya per treballar directament amb les regions policials, potenciant d’aquesta manera els patrullatges aeris als dispositius de seguretat ciutadana i d’investigació i, a través de les imatges en directe captades per les càmeres, donar suport en la presa de decisions que es realitza al Centre de Coordinació (CECOR). “Guanyem capacitat d’intervenció, de seguiment i de patrullatge per prendre decisions amb més informació i de forma més adequada de com, on i quan hem d’intervenir”, va afirmar el conseller Elena el dia de la presentació.A més, es tracta de la primera policia del sud d’Europa a incorporar el dron d’ala fixa, una aeronau no tripulada que té més autonomia, velocitat i distància de vol i que incorpora Intel·ligència Artificial (IA) per facilitar el pilotatge i control, així com la gestió de les imatges. Concretament, té capacitat per recórrer una distància de 36 quilòmetres i disposa de dos hores d’autonomia, a diferència dels 35 minuts de la resta de drons. A Europa només la tenen alguns exèrcits i la policia alemanya.El desplegament dels 24 drons suposarà la incorporació de 30 efectius especialitzats. Adquirir els nous aparells més el d’ala fixa ha suposat una inversió de 400.000 euros. La resta de bases seran els aeroports de Barcelona, Girona i Reus (Tarragona).