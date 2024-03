L'Estat inverteix a Lleida 73 milions per a la modernització de tres grans regadius

La secretària d’Estat d’Agricultura, Begoña García, va formalitzar ahir els acords amb la comunitat de regants de l’Aragó i Catalunya i de Pinyana per abordar obres de modernització abans que acabi aquest estiu i que estiguin llestes a mitjans del 2026. Aquesta és una condició per no perdre ajuts procedents de fons europeus. El ministeri ha destinat més de 73 milions per actuar no només en aquests dos sistemes sinó també al Canal d’Urgell, on l’actuació començarà a l’abril.

Al Canal d’Aragó i Catalunya s’invertiran 20 milions per actuar en la séquia de Ripoll. Aquesta intervenció permetrà reduir en 3.600 hectàrees la zona que ara rega des del pantà de Barasona i que passarà a rebre aigua de Sant Salvador. L’aigua es derivarà mitjançant un retrobombatge des de Sant Salvador al canal de Saidí, a la zona baixa de l’àrea regable. També es preveu la construcció d’un gran parc solar per subministrar energia a les bombes. En aquest sistema, ja està en execució un altre projecte de digitalització amb una inversió de 6,3 milions. Anteriorment, es va firmar un altre acord per a la construcció d’una canonada de gravetat que passa pels municipis de Fraga, Aitona i Seròs que costarà 22 milions i que començarà abans de l’estiu. Pel que fa a Pinyana, l’actuació afecta el sector 3 per a la modernització del regadiu en 1.880 hectàrees dels municipis de Corbins, Benavent, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Lleida i la Portella amb una inversió de 25 milions que beneficiarà 673 regants. García també es va referir al Canal d’Urgell i va anunciar que s’ha adjudicat a Tragsa obres per valor de 28,2 milions per a la construcció de tres basses, dos a la primera séquia principal aprofitant els salts de Castellserà i Penelles, respectivament, i una altra a la quarta séquia principal a Juneda, a la zona dels Nou Salts, a banda de sistemes d’automatització i revestiments. En aquest sentit, la intervenció començarà el proper mes. Va afegir que l’Estat aporta el 80% i els regants, el 20% més IVA del total de l’actuació. En el cas del Canal d’Urgell va puntualitzar que es tracta d’una obra amb un cost molt alt, ja que afecta 70.000 hectàrees, per la qual cosa s’haurà d’executar per fases, que s’hauran de treballar entre l’Estat, la Generalitat i els regants. El Govern català ja té el projecte per actuar en 10.000 hectàrees amb un cost que ascendeix a 135 milions.

Continuen pujant les reserves als embassaments per les pluges

Les pluges d’aquests dies segueixen augmentant els nivells dels pantans de Lleida. A la conca del Segre, ara en alerta, Oliana i Rialb sumen més de 170 hm³. A l’Éssera, Barasona i Sant Salvador es troben a més del 98% de la seua capacitat amb 83,4 i 135,7 hm³. A la Noguera Ribagorçana Escales té 76,1 hm³, Canelles 162,5 i Santa Anna 168,7, xifra que suposa que ja està a més del 71%. Quant als embassaments de la Pallaresa, Talarn està al 53,1%, Terradets al 97,4% i Camarasa a 142,1.El president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, va indicar que espera que continuïn augmentant les reserves ja que les nevades d’aquests dies han estat importants. Val a recordar que aquest regadiu necessita gairebé 200 hm³ nets per poder donar un tercer reg. La secretària d’Estat va dir que totes les actuacions que s’executen en els regadius de Lleida són per garantir un estalvi d’un 10% en el consum d’aigua, com a mínim.