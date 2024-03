Les obres que van començar ahir a la via de servei de l’A-2 a l’altura de Granyanella. - X.SANTESMASSES

El ministeri de Transports va reprendre ahir a Granyanella les obres per renovar el ferm de la variant de Cervera de l’autovia A-2. L’actuació va començar a la via de servei i el pàrquing de camions de Tordera, en sentit Barcelona. A causa dels treballs, va quedar tallat l’accés oest a Cervera i no va afectar la circulació a l’A-2. El Govern central també reforma el ferm de la variant de Lleida de l’A-2, informa X. Santesmasses.