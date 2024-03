Intervenen a Torrefarrera sabatilles i roba esportiva falsificades valorades en més de 40.000 euros

Calçat falsificat intervingut a Torrefarrera.Cedida per la Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil de Balaguer i la Guàrdia Urbana de Lleida van intervenir diumenge material falsificat valorat en més de 40.200 euros que duien dues persones a l'interior de dos vehicles i que la policia creu que anaven a vendre al mercat setmanal de Torrefarrera. A primera hora del matí els agents van muntar un control conjunt al voltant del municipi. Van aturar un primer vehicle on van trobar 91 parells de calçat esportiu fals valorats en 10.465 euros. Una hora després van aturar un segon vehicle on van localitzar 245 parelles de sabatilles i 29 peces de roba esportiva, amb una valoració de venta al públic de 29.780. euros. Els conductors dels vehicles van ser denunciats per un delicte contra la propietat industrial.

A més, el conductor del segon vehicle també va ser denunciar per un delicte contra la seguretat viària ja que no havia obtingut mai el permís de conduir.

Les diligències i el material ha quedat a disposició judicial al jutjat de primera instància i instrucció de Lleida.