El Segarra-Garrigues ja rega i els pantans guanyen 10 hm3

El Segarra-Garrigues va iniciar ahir la campanya de regs amb gairebé 180 hm³ als embassaments del Segre. Oliana en té 47,7 i Rialb 130.7, la qual cosa, segons la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), són 10 hm³ més que fa 12 dies gràcies al desglaç ja que l’últim temporal al Pirineu va deixar a la capçalera del riu importants gruixos de neu. Caldrà que baixin les temperatures (que ahir van arribar a més de 20 graus a Tírvia) perquè hi hagi reserves al maig i la neu no es fongui a l’abril, com va ser el cas de l’any passat.

El Segarra-Garrigues va obrir els hidrants tot i que l’aigua anirà arribant a les finques durant aquesta setmana. El cabal que es gasti anirà a compte de l’assignació que marqui la CHE a la reunió de mitjans d’abril ja que no s’ha arribat a un acord amb el Canal d’Urgell. Segons el president de la comunitat de regants, Josep Maria Jové, de cada 10 hm³ emmagatzemats al sistema Oliana-Rialb, el Segarra-Garrigues en sol·licita 1 deixant-ne 9 per al Canal d’Urgell, una proposta que no ha fructificat.

Durant el matí d’ahir el Segre va arribar a portar 11 metres cúbics per segon a la Seu i 18 a Organyà. Segons tècnics del Canal d’Urgell, per garantir la campanya s’hauria d’arribar als 200 hm³ útils. Justo Minguella, regant del Segarra-Garrigues, va indicar que l’inici de la campanya es preveu molt millor que la del 2023 o la del 2022.