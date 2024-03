Un mort en un accident a la carretera a Fraga

detail.info.publicated AGÈNCIES

Un home de 81 anys va morir ahir en un accident de trànsit a la carretera que uneix Fraga amb la localitat de Chalamera, la carretera A- 131. Segons van confirmar fonts del Centre de Gestió de Trànsit i de la Guàrdia Civil, el tràgic sinistre es va produir a les 12.00 hores del migdia en el quilòmetre 21,8, en sentit Osca.

Per causes que es desconeixen, van col·lidir frontalment i lateralment, un turisme i un vehicle articulat. Com a conseqüència del xoc va morir el conductor del vehicle. Es tracta d’un home de 81 anys i veí de Barcelona. El seu cadàver va ser traslladat a l’institut de medicina legal de Saragossa on es durà a terme la corresponent autòpsia.

El carril dret de l’A- 131 va estar tallat durant els treballs d’auxili i retirada dels vehicles, i es va desviar el trànsit per la localitat de Chalamera. Fins al lloc de l’accident s'hi van desplaçar una patrulla motorista del Destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil de Fraga, l’equip d’Atestats de la Guàrdia Civil de Trànsit d’Osca, una dotació de bombers del parc de Fraga i serveis sanitaris del 061.

L’equip d’atestats de la Guàrdia Civil de Trànsit d’Osca ha obert una investigació per aclarir les possibles causes de l’accident, segons van informar les mateixes fonts.

La d’ahir és la primera víctima que es registra aquest any a l’l’Alt Aragó, segons dades de morts en vies interurbanes de la Direcció General de Trànsit (DGT). Mentrestant, les carreteres lleidatanes ja han segat la vida de quatre persones en el que portem d’any. L’últim, un home de 67 anys de Barcelona, va morir el passat dia 9 en un accident en Artesa de Segre. A més d’un altre sinistre mortal a Aitona, un conductor de 82 anys de Llardecans va morir el passat 26 de gener en una sortida de la via en un camí d’aquesta localitat del Segrià. La víctima va caure amb la seua furgoneta per un talús d’uns tres metres. Així mateix, el 20 de gener va morir una conductora de 48 anys de Castellbisbal en una col·lisió frontal en el Camí de Montcada de Lleida.