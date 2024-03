Veïns de la Seu, en contra de les firetes a Joan Sansa

Veïns de la Seu rebutgen que les firetes de Setmana Santa s’instal·lin a la plaça Joan Sansa i la de Pasqual Ingla. L’ajuntament ha decidit desplegar-les allà en lloc del pàrquing del Doctor Peiró, com en anys anteriors. Anna Gómez, representant dels veïns de Joan Sansa, va recordar que les atraccions van deixar anys enrere d’instal·lar-se en aquesta plaça “perquè incomplien totes les normes de seguretat i posaven en risc els veïns”. Aquest col·lectiu ha sol·licitat al consistori un “informe d’evacuació” que asseguri “l’accés tant d’ambulàncies com de bombers als edificis”, perquè “no tolerem que s’incompleixi la normativa de seguretat”, en paraules de Gómez. Aquests veïns es queixen des de fa temps de soroll i impactes de pilotes procedents de la pista esportiva.

L’ajuntament, per la seua part, defensa que el canvi d’ubicació de les firetes per la voluntat d’oferir una experiència festiva “més accessible per a tota la ciutadania”. Afirma que han pres mesures específiques per garantir que els nivells de soroll es mantinguin dins dels límits establerts per la normativa local.

El consistori manté que la seguretat de la ubicació compta amb l’aprovació dels Bombers i destaca que les firetes “són de petit format”. S’estrenen divendres i obriran fins a l’1 d’abril, de 12.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 hores.