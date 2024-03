El Valldeflors de Tremp, sense places per a nous nens a primer de Primària

Sindicats i famílies van denunciar ahir que l’escola pública Valldeflors de Tremp no ofereix places per acollir nous alumnes de primer de Primària per al curs que ve. Fonts del sindicat Ustec van explicar que al setembre només accediran a primer la vintena d’alumnes que actualment estan cursant I5. Van apuntar que això es deu al fet que l’any passat es va tancar una línia d’aquesta etapa educativa. Llavors, tres famílies no van poder preinscriure’s a I5. Dos es van derivar al Maria Immaculada, la concertada de la capital del Jussà, i una altra se’n va anar a la Pobla. Així mateix, van indicar que, mentre al Valldeflors no hi ha oferta de places per a nous alumnes, al concertat se n’ofereixen nou. Van assegurar que hi ha dos famílies en aquest últim centre que volen canviar a l’escola pública i “no poden inscriure els seus nens a primer de Primària”.

Ustec, CGT, CCOO i l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del Valldeflors van organitzar ahir una nova protesta davant de la seu de la conselleria d’Educació a Tremp per denunciar aquesta situació i mostrar l’oposició al tancament d’una línia d’I3.Per la seua part, el director dels serveis territorials d’Educació al Pirineu, Ramon Jordana, va explicar que a Catalunya les preinscripcions s’obren només per a I3, primer d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. D’altra banda, va apuntar que les famílies que vulguin canviar de centre educatiu, com en el cas de Valldeflors, han de manifestar la voluntat de fer-ho i l’“administració valorarà el cas i actuarà amb criteris pedagògics”. Pel que fa a I3, va reiterar que l’oferta és d’una línia, però que prendran una decisió segons les preinscripcions.