Un municipi del Pirineu de Lleida apujarà l'IBI només a les segones residències

L’ajuntament de Naut Aran té previst apujar aquest any l’impost de béns immobles (IBI), a l’augmentar el tipus impositiu del 0,6 al 0,75. Tanmateix, només pagaran aquesta pujada les segones residències i determinades activitats econòmiques, com les que no arriben a 150 dies a l’any. El ple va aprovar ahir bonificar l’augment de l’IBI als empadronats al municipi. Aquests pagaran el mateix que el 2023 per primeres residències, bordes i solars urbans sense rendiment econòmic. El mateix succeirà amb bars, restaurants i hotels que obrin almenys 150 dies a l’any.

Per la seua part, el ple de Tàrrega va donar llum verda per unanimitat a prorrogar un any el servei d’aigua a l’empresa Agbar, actual concessionària. Es tracta d’una pròrroga a l’espera de l’estudi de viabilitat per decidir sobre la futura gestió del servei. També va ratificar una bonificació del 90% de l’impost d’obres a l’Associació de Malalts d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca per al nou centre de dia.En un altre ordre, el ple de Balaguer va aprovar la contractació del crèdit de 5,9 milions per finançar inversions. L’alcaldessa, Lorena González, va explicar que s’ha adjudicat a Caixa Rural d’Aragó.

Alcarràs dedica un nou carrer a la directora de cine Carla Simón

El ple d’Alcarràs va aprovar ahir dedicar un carrer a la directora de cine Carla Simón per la seua pel·lícula Alcarràs, guanyadora de l’Os d’Or a Berlín el 2022. És una via fins ara anomenada passeig de l’Espígol, a la zona coneguda com Plataforma 150, en la qual hi ha un mirador, on s’instal·larà una escultura basada en el cartell del film de Simón.D’altra banda, el ple va aprovar el pressupost per al 2024, que ascendeix a 10,8 milions i preveu 1,3 M€ per a inversions, com obres en carrers i camins i videovigilància, entre altres.