Tres de cada 4 masses d'aigua de Lleida superen el barem ambiental de la UE

detail.info.publicated Eduardo Bayona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un total de 70 de les 94 masses d'aigua superficials de Lleida tenen un estat “bo” segons les últimes revisions dels tècnics de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l'Ebre), els treballs de la qual localitzen els trams fluvials amb més pressions contaminants a la meitat sud de la demarcació, aigües avall dels embassaments del Segre i les Nogueres.

Tres de cada quatre masses d’aigua superficials de Lleida, 70 de 94, presenten un estat “bo” i superen les exigències ambientals de la Unió Europea, segons conclouen les últimes revisions efectuades pels tècnics de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre).

Aquests resultats suposen que el 74,5% de rius, llacs i embassaments superen les exigències de caràcter ambiental que marca la UE, un dels àmbits en els quals l’ONU centra el Dia Mundial de l’Aigua, que se celebra avui amb el lema Aigua per a la pau i amb la qualitat, la disponibilitat i la cooperació com a eixos. Per tipus de masses, l’estat final, per al càlcul del qual es ponderen les condicions ecològiques i les químiques, resulta “bo” en 63 trams de riu i “inferior a bo” en uns altres 19, sense que en cap cas es doni la qualificació de “moderat”, “deficient” o “dolent”. La proporció es manté en les llacunes, amb una qualificació de bon estat per als estanys Negre, de la Llebreta i de Montcortès però amb el Redon de Vielha en l’estadi inferior.Tanmateix, el resultat és l’oposat en el cas dels embassaments, amb només Sant Llorenç de Montgai en un estat correcte i amb Utxesa, Colomers, Oliana i Rialb en l’esglaó inferior; els quatre amb deficiències en el potencial ecològic, a les quals en els dos últims se n’afegeixen d’altres en l’aspecte químic.Els trams de riu la qualitat dels quals no és bona es concentren al Conques al Pallars i l’Arabó i els seus tributaris a l’Alt Urgell com a excepcions, al tram mitjà-baix del Segre i als seus afluents pel marge esquerre (Llobregós, Sió, Corb, Ondara i Set) i a partir dels embassaments de Santa Anna a la Ribagorçana i de Sant Llorenç i Camarasa a la Pallaresa.Els estudis de la CHE sobre les pressions contaminants indiquen que, com passa amb els aqüífers, als trams fluvials afectats es dona una important presència de residus d’origen ramader i agrari als quals se suma l’arribada als cursos d’altres de caràcter urbà.La situació és similar als embassaments que no arriben als estàndards de qualitat, que reben els abocaments de les seues àrees d’influència.

La sequera minva els recursos hídrics

La sequera dels últims dos anys ha minvat els recursos hídrics que circulen pel sistema Segre-Nogueres un 13,5%, segons les dades de la CHE. El descens en l’últim bienni arriba al 46%, tot i que el volum emmagatzemat als embassaments supera els 940 hectòmetres.TRANSVASAMENT

La Generalitat s’oposa a la connexió CAT-ATL

La Generalitat ha rebutjat de nou, després de demanar-ho la Cambra de Comerç de Barcelona, la possibilitat d’ampliar la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona per connectar-la amb Aigües del Ter-Llobregat, que proveeix l’àrea metropolitana de Barcelona.

Ajuts de 23 milions per millorar xarxes

L’Agència Catalana de l’Aigua preveu destinar 23 milions d’euros en 172 subvencions per a la millora de les xarxes urbanes de 157 municipis de Lleida. El gruix dels ajuts (139) anirà destinat a finançar actuacions de reducció de les pèrdues en la xarxa.

Aclareixen boscos per millorar el drenatge

La conselleria d’Acció Climàtica ha iniciat actuacions d’aclarida selectiva en alguns boscos molt densos situats a les capçaleres d’alguns rius per augmentar els vessaments d’aigua cap als cursos. A Lleida, estudien provar-ho en un bosc de Guixers (Solsonès).

Més residus de cocaïna a les aigües residuals

Les restes de cocaïna a les aigües residuals de Lleida van augmentar un 15,8% l’any passat, segons l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies. Van passar de 759,54 a 879,41 mil·ligrams diaris per mil habitants, més que a Barcelona (619) i Santiago (627).SEMBRA Fallida

Subvencions per a cultius de secà

El ministeri d’Agricultura ha habilitat una partida que ascendeix a 251,9 milions d’euros per donar ajuts a les explotacions de secà, així com a les d’arròs i de tomata de transformació industrial que l’any passat no es van poder sembrar a causa de la sequera.

La Taula Agrària avala el nou Pla de Sequera

La Taula Agrària catalana va donar aquest dijous el vistiplau a les noves mesures del Pla Especial de Sequera, que entre d’altres contempla limitar la reducció del subministrament d’aigua fins a un 11% en el porcí i un 14,3% a la resta dels animals de proveïment.campanya

Aspros anima a “tancar l’aixeta” per estalviar

La Fundació Aspros ha llançat la campanya Taquem l’aixeta per provar de sensibilitzar tant el seu personal (1.200 professionals) com els usuaris sobre la necessitat d’estalviar aigua durant l’acompliment de les tasques laborals i en els consums personals.