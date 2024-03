El Canal d'Urgell proposa fusionar-se amb el Segarra-Garrigues i estalviar recursos

El president del Canal d'Urgell, Amadeu Ros, va proposar ahir la fusió amb el Segarra-Garrigues amb dos condicions, començar la modernització d'11.500 ha abans que acabi l'any i comptar amb el suport de les assemblees de regants. El president del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, va avalar la iniciativa, que diu que ja va plantejar fa 10 anys.

La sorpresa va saltar ahir a la Llotja de Lleida durant la XI Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya (Acatcor) quan el president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, va proposar la fusió amb el Segarra-Garrigues per aprofitar les seues infraestructures i estalviar aigua i inversions. Va posar dos condicions: començar les obres per a la modernització d’11.500 hectàrees abans que acabi aquest any i que l’assemblea de regants, “que és sobirana” i la que té l’última paraula, hi doni el seu vistiplau. Segons Ros, “si a les 10.000 hectàrees que ja hi ha modernitzades se’n sumen 11.500 més es podrien economitzar cabals i reduir a la meitat els 600 hectòmetres cúbics anuals que es necessiten” per regar tot el sistema, que encara utilitza el reg per inundació o a manta. Ros va afegir que mentre que el “canal auxiliar (que subministra més de 20.000 hectàrees de la Pallaresa) té aigua per a aquest any i el que ve, el principal (que en rega més de 50.000 del Segre), no. Per aquesta raó cal pensar a fer interconnexions”, va remarcar.

Per la seua part, el president del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, va assegurar sorprès que fa 10 anys que se sol·licita a la Generalitat que s’utilitzin les instal·lacions de la comunitat per donar aigua al canal d’Urgell “ja que s’estalviaria molts diners”. Jové, que va avalar la proposta de Ros, va indicar que el Segarra-Garrigues té basses que són en una cota 100 metres per sobre del canal d’Urgell, per la qual cosa es podria regar per gravetat sense necessitat de fer altres infraestructures. Va lamentar que les noves instal·lacions estiguin infrautilitzades i va incidir que la fusió podrà abaratir els costos de modernitzar el canal d’Urgell. Va recriminar que el Govern no hagi tingut voluntat de tirar endavant aquesta iniciativa fins al moment i va incidir que una cosa és fusionar estructures i una altra de molt diferent administracions, “una cosa que és molt complicada ja que ambdós són molt diferents i suposarà abordar un procés molt complex”. No obstant, va incidir que en l’actual context de sequera “és el moment d’abordar una iniciativa, tot i que portarà temps”. També l’assemblea de regants del Segarra-Garrigues haurà d’avalar la proposta. El secretari d’Agenda Rural, Oriol Ansón, va conèixer ahir mateix aquesta proposició que diu que veu “amb molt bons ulls, ja que l’harmonització dels dos canals és una bona solució”. Ara, la proposta queda en mans dels tècnics, que són els que n’hauran de determinar la viabilitat.

El Govern insisteix que no interconnectarà conques

El secretari d’Agenda Rural, Oriol Ansón, va assegurar en la XI Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya que la Generalitat no contempla cap interconnexió entre conques per transportar aigua a zones afectades per la sequera. Va recordar que amb la cessió de la gestió del Segarra-Garrigues a Aigües Ter-Llobregat (ATLL) no es planteja cap projecte per traspassar aigua del Segre a qualsevol altra zona de Catalunya. També tanca d’aquesta forma la possibilitat d’un transvasament del riu Ebre a Barcelona, cosa que han reclamat la patronal, Foment del Treball, i diversos col·legis professionals com el d’enginyers o economistes.Per la seua part, Amadeu Ros va indicar que la situació al canal d’Urgell és menys problemàtica que la de fa un any ja que ha començat el desglaç i s’esperen més precipitacions. En l’actualitat, Rialb i Oliana, a la conca del Segre, emmagatzemen 186,5 hectòmetres cúbics, amb la qual cosa ja es podria pensar a donar un tercer reg, tot i que segons Ros, seria idoni comptar amb dos més. Canal d’Urgell i Segarra-Garrigues hauran de repartir-se aquestes reserves.

Anàlisi per la falta de cabal als rius Ter, Muga i Llobregat

La sequera de les conques internes del Ter, Muga i Llobregat i els problemes per regar que tindran diverses comunitats a Girona i Tarragona aquesta campanya van ser alguns dels principals temes de la XI Trobada de Comunitat de Regants de Catalunya de la qual Ros és vicepresident. La situació en aquestes conques és crítica tot i que és molt diferent de la zona catalana que depèn de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), on hi ha més recursos hídrics. En la jornada es van plantejar diverses mesures per gestionar l’aigua que hi ha. Les comunitats de la zona de l’Ebre van reclamar estar representades al consell de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Mobilització davant la Casa Canal per presentar reclamacions

El Manifest Gran Urgell organitzarà dilluns un acte reivindicatiu davant de la seu del Canal d’Urgell a Mollerussa ja que la comunitat de regants no ha admès les reclamacions d’alguns pagesos pels danys causats en el cereral durant la passada campanya per no poder regar. Alguns agricultors hi aniran amb tractors i s’entregaran les reclamacions patrimonials que s’han recollit fins al moment, segons van indicar fonts de l’organisme. Les mateixes fonts van assenyalar que en una setmana se’n van arribar a recollir fins a més de mig centenar i hi ha hagut casos en els quals s’ha recorregut al jutge. La mobilització està prevista a les 12.30 hores.